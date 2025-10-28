¿Endrick a la Bundesliga? Un equipo alemán espera capitalizar la buena relación con Xabi Alonso en medio de conversaciones para fichar al joven delantero del Real Madrid

Stuttgart está preparando una oferta ambiciosa para fichar a Endrick de Madrid en préstamo este invierno, mientras el joven brasileño busca minutos regulares lejos del Santiago Bernabéu. El delantero ha tenido dificultades para entrar en el once inicial de Madrid esta temporada y ahora está abierto a un traslado temporal a una liga europea de primer nivel, según Sport.de.

El interés de Stuttgart surge de su creciente crisis de delanteros tras la grave lesión en el pie de Ermedin Demirovic y la prolongada ausencia de Deniz Undav a principios de esta campaña. El club alemán, que actualmente se encuentra en tercer lugar en la Bundesliga, ve a Endrick como una solución a corto plazo ideal para reforzar su ataque mientras buscan la clasificación europea.

Madrid, por su parte, está abierto a la idea de un préstamo que asegure que Endrick gane experiencia en el primer equipo a un nivel competitivo, siempre que el club de destino cumpla con ciertos requisitos. El entorno del jugador prefiere un equipo en una de las cinco grandes ligas europeas que compita en competición continental y juegue un fútbol ofensivo - criterios que Stuttgart cumple cómodamente.