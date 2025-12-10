AFP
¿En riesgo? El partido Milan vs Como en Australia podría cancelarse por exigencias de la AFC
El plan en Australia, de repente en riesgo
El intento pionero de la Serie A de exportar fútbol doméstico competitivo a mercados internacionales ha encontrado un gran obstáculo. El partido, inicialmente programado para febrero de 2026 en el Optus Stadium de Perth, fue diseñado para capitalizar la popularidad global del AC Milan y el creciente interés en el fútbol italiano en la región Asia-Pacífico.
El movimiento fue necesario debido a la indisponibilidad del San Siro durante el período de los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que obligó a los clubes a buscar lugares alternativos. Sin embargo, a pesar del optimismo inicial de la Lega Serie A y los clubes involucrados, el proyecto ahora pende de un hilo. Según informes de Italia, la AFC - de la cual Australia es miembro - ha impuesto bloqueos administrativos que efectivamente han frenado el proceso.
El presidente del AC Milan, Paolo Scaroni, dijo en una entrevista: "Una de las ideas que perseguimos fue ir a Australia para promover el fútbol italiano, no para hacer un acuerdo financiero inexistente. Aún no he renunciado a este tema, pero hay tantas autorizaciones que obtener que estoy empezando a preocuparme. Si se cae, sería una oportunidad perdida para la Serie A, porque nuestro objetivo es hacer atractiva la Serie A en todo el mundo. La Serie A gana €200 millones al año por derechos de TV internacionales, la Premier League €2.2 mil millones, y La Liga €700-€800 millones, lo que se explica por el hecho de que en los últimos años han tenido dos grandes jugadores en Messi y Cristiano Ronaldo. La brecha con la Premier League necesita llenarse, pero obviamente hay muchas cosas que hacer, incluyendo nuevos estadios, porque tener estadios hermosos y llenos es la base para lograr un cierto nivel de impacto televisivo. Estoy convencido de que después del San Siro, muchos otros estadios serán construidos en Italia."
El problema de San Siro
La fuerza impulsora detrás de esta empresa no fue puramente comercial, sino logística. Con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 teniendo lugar en Milán y Cortina, el icónico San Siro está programado para ser reutilizado para la ceremonia de apertura. Esto hace que el estadio sea inutilizable para el fútbol desde el 6 de febrero hasta finales de mes.
El partido AC Milan vs Como estaba programado durante este período, el fin de semana del 8 de febrero. La indisponibilidad de su estadio presentó a los Rossoneri con un dilema único: jugar en un lugar neutral en Italia o intentar algo innovador. El club, junto con la liga, optaron por lo último, identificando a Perth como el lugar ideal para mostrar la marca "Hecho en Italia".
El Optus Stadium, un recinto con capacidad para 60,000 espectadores en Australia Occidental, fue seleccionado para albergar el derbi lombardo. Fue visto como un matrimonio perfecto de necesidad y oportunidad, permitiendo a Milán involucrar a su enorme base de fanáticos australianos mientras solucionaba un problema de congestión de partidos.
La luz roja de la AFC
Sin embargo, el plan se ha topado con un formidable obstáculo: la burocracia del fútbol internacional. Aunque se informó que FIFA y UEFA estaban abiertas a la idea de manera excepcional, dadas las restricciones olímpicas, el verdadero impedimento proviene de la confederación anfitriona.
Según los informes, la AFC ha retenido la "luz verde" necesaria para sancionar un partido oficial de la Serie A en su territorio. El primer gran problema sería la prohibición de promocionar el evento como un encuentro oficial de liga europea. La confederación supuestamente exige que el juego no pueda presentarse como un partido competitivo que compita con la A-League, lo que obligaría a los organizadores a tratar un crucial enfrentamiento por el Scudetto o el descenso como un simple amistoso de pretemporada, dañando gravemente su valor comercial.
Otro punto conflictivo es el arbitraje. La AFC habría estipulado que el árbitro y sus asistentes deben pertenecer a su organización, en lugar de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA). Para un partido de la Serie A que podría definir título o descenso, jugar bajo oficiales que no siguen los protocolos ni las directrices del VAR italiano representa un riesgo para la integridad deportiva, algo que ni Milán ni Como pueden aceptar.
Con el sueño australiano desvaneciéndose, los clubes buscan ahora una solución doméstica. El partido podría retrasarse hasta finales de febrero para jugarse en San Siro como estaba previsto originalmente.
Sombras del fracaso de LaLiga en Miami
El posible colapso del partido en Perth refleja el reciente fracaso de LaLiga en su intento por expandirse internacionalmente. Hace solo unos meses, la primera división española tuvo que cancelar los planes para organizar el duelo entre Barcelona y Villarreal en Miami, Florida.
La iniciativa, impulsada por LaLiga y el promotor Relevent Sports, se vino abajo debido al “tiempo insuficiente” para organizar el evento en medio de incertidumbres legales y burocráticas en España. Aunque la UEFA había dado un visto bueno similar para explorar la opción, la oposición de los sindicatos de jugadores, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la complejidad logística obligaron a la cancelación.
En ese momento, LaLiga expresó su “profundo pesar” por no poder llevar adelante el proyecto, citando la “incertidumbre surgida en España” como la razón principal.
Ahora, la Serie A parece estar aprendiendo la misma lección: aunque los ejecutivos buscan globalizar las ligas domésticas europeas, las estructuras de gobernanza del fútbol mundial siguen siendo una barrera difícil de superar.
