¿En qué estadio jugará América la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX?

Las Águilas aún no determinan en qué sede serán locales durante la fase final.

América ha quedado a deber en el Apertura 2024, pues tras el Bicampeonato, tuvieron una baja de juego evidente, misma que llevó a que el equipo no lograra clasificar de manera directa a la Liguilla y ahora, tendrán que pasar por el Play-In para buscar defender su corona.

Esta fase la disputarán en calidad de visitante contra Xolos de Tijuana; sin embargo, en caso de tener que jugar la Serie C del Play-In o bien, disputar los cuartos de final en casa, la directiva Azulcrema evalúa en dónde serán locales, debido a que no pueden usar el Estadio Azteca por remodelación y el Ciudad de los Deportes no ha sido de su agrado a lo largo de la competencia.

En GOAL te decimos en dónde podría jugar el América como local en la Liguilla del Apertura 2024: