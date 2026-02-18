Goal.com
Eberechi Eze Arsenal GFXGetty/GOAL

En el banquillo, enganchado y con su puesto en la Copa del Mundo en serio peligro: Eberechi Eze se enfrenta a una semana crucial en su lucha por evitar convertirse en un «fiasco» en el Arsenal

Eberechi Eze estaba destinado a ser el factor X del Arsenal esta temporada, un jugador capaz de romper moldes y ofrecer momentos mágicos a un equipo disciplinado que necesitaba ese plus de chispa en ataque. Los Gunners ocupan cómodamente el primer puesto de la tabla de la Premier League, pero siguen careciendo de fluidez en el último tercio del campo, y Eze rara vez ha demostrado ser la respuesta a las dudas sobre su potencia en el juego abierto.

En sus 33 partidos con el Arsenal, Eze ha marcado cinco goles y ha dado seis asistencias. No es un rendimiento horrible, pero si se analiza más a fondo, es fácil sentirse decepcionado. Para empezar, tres de esos cinco goles los marcó en un solo partido: un memorable hat-trick contra el Tottenham, lo cual es toda una hazaña, independientemente del increíble contexto que lo rodeó. El jugador de 27 años también ha tenido que soportar largos periodos fuera del equipo desde su llegada procedente del Crystal Palace, a pesar de ser uno de los únicos miembros de la plantilla de Mikel Arteta que no ha estado de baja por lesión esta temporada.

Por lo tanto, empiezan a surgir preguntas sobre un jugador que podría acabar costando al Arsenal 67,5 millones de libras (92,1 millones de dólares). Sin embargo, Eze tiene todas las posibilidades de darle la vuelta a esta situación. Al fin y al cabo, esta suele ser la época del año en la que realmente destaca.

  • Eberechi Eze Arsenal 2025Getty Images

    El secuestro

    Tras llevar al Palace a la gloria en la FA Cup al final de la temporada pasada, ganando el primer trofeo importante del club, era un hecho que Eze se marcharía en verano. Uno de los hijos predilectos de los Eagles iba a tener la oportunidad de desplegar sus alas en un escenario más grande.

    Durante la mayor parte del mercado de fichajes, su destino parecía ser el Tottenham, que llevaba varios años interesado en Eze, desde sus días en la Championship con el Queens Park Rangers. Parecía que el Arsenal, que había descartado a Eze cuando era un niño, había perdido interés y que los Spurs ficharían al centrocampista a finales de agosto, una vez que el Palace hubiera encontrado un sustituto, mientras que el entrenador Oliver Glasner también tenía la esperanza de mantenerlo en el equipo para los dos partidos de la eliminatoria de la Conference League.

    El Tottenham había llegado a un acuerdo de principio con el Palace y el jugador cuando Arteta llamó a Eze para preguntarle si prefería fichar por el Arsenal, allanando el camino para uno de los fichajes más memorables de la Premier League. El 23 de agosto, Eze fue presentado como nuevo jugador de los Gunners ante el ruidoso público del Emirates Stadium durante la victoria por 5-0 sobre el Leeds United. Con ello, se convirtió inmediatamente en un héroe de culto.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CRYSTAL PALACEAFP

    Período de luna de miel

    Los primeros meses de Eze como jugador del Arsenal fueron muy prometedores. Llegó a un equipo que ya echaba en falta a Bukayo Saka por lesión, mientras que el principal creador de juego, Martin Odegaard, se perdería una parte importante de los partidos de otoño por problemas en la rodilla y el hombro.

    El equipo de Arteta regresó del parón internacional de septiembre con ganas de comerse el mundo. Arrolló al Nottingham Forest por 3-0, con Eze consiguiendo su primera asistencia para el club de su infancia, antes de lograr dos resultados monumentales en el contexto de su campaña en la Premier League.

    En primer lugar, el Manchester City vino y aparcó el autobús en el Emirates Stadium tras adelantarse pronto en el marcador gracias a Erling Haaland, pero en el tiempo de descuento de la segunda parte, un pase en profundidad de Eze encontró a Gabriel Martinelli, que superó a Gianluigi Donnarumma y salvó un punto.

    A la semana siguiente, el Arsenal encajó un gol en Newcastle, pero marcó dos tantos en los últimos diez minutos para asegurar una remontada espectacular. Aunque no contribuyó a ninguno de los dos goles en esa victoria en St James' Park, esta fue posiblemente una de las mejores actuaciones de Eze con los Gunners, que jugaron con una intensidad tremenda y finalmente vieron recompensado un dinamismo que había brillado por su ausencia en los últimos meses.

    Entre estos partidos, Eze marcó su primer gol con el Arsenal en la primera parada de su camino hacia la final de la Carabao Cup, contra el Port Vale en la tercera ronda. Irónicamente, su primer gol en la Premier League fue un golazo contra su antiguo club, el Palace.

    Eze también ha podido saborear por primera vez la Champions League, con asistencias en impresionantes triunfos en casa contra el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. El Arsenal arrasó en la fase de liguilla y terminó primero con un récord perfecto de ocho victorias en ocho partidos.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    «¿Quién es Eze?»

    Sin embargo, el momento culminante de la etapa de Eze en el Arsenal hasta ahora volvió a producirse a costa del Tottenham. Antes del primer derbi del norte de Londres de la temporada, en noviembre, se le preguntó al entrenador de los Spurs, Thomas Frank, por el fichaje estrella del verano. «¿Quién es Eze?», fue la respuesta del danés.

    Fue un momento que recordó a los viejos tiempos de Arsenal Fan TV (antes de su cambio de nombre a AFTV). Los seguidores del Tottenham recuerdan con alegría cuando, en la previa del derbi de la temporada 2014-15, alguien dijo: «¿Quién es Harry Kane?», antes de que el entonces emergente delantero marcara dos goles y los Spurs remontaran para ganar 2-1 en los últimos minutos en White Hart Lane.

    Bueno, la principal diferencia aquí era que se trataba de un aficionado en un canal diseñado para crear polémica, no el entrenador de uno de los equipos. Al estilo de Michael Jordan, Eze pareció tomárselo como algo personal. Los Spurs de Frank intentaron aparcar el autobús en el Emirates Stadium con una formación 5-4-1, pero eso no fue rival para la magia de Eze, que se convirtió en el primer jugador del Arsenal desde 1978 en marcar un hat-trick en el derbi del norte de Londres, en el que los locales ganaron 4-1.

    «Es una buena sensación», dijo Eze, en la cima del mundo, tras el partido. «Ha sido un día agradable, estoy feliz de haber ayudado al equipo y de haber ganado hoy, es especial. Es una sensación especial, tío. Estoy agradecido de nuevo, esto es lo que pido en mis oraciones. Hoy he rezado por un hat-trick y lo he conseguido, así que le doy gracias a Dios».

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    De héroe a cero

    En los cuatro partidos de la Premier League que siguieron a la goleada del Tottenham, algo cambió entre Eze, Arteta y el Arsenal. Fue sustituido cuando los Gunners empataban 1-1 ante un Chelsea con 10 jugadores y salió del banquillo en la victoria por 2-0 en casa ante el Brentford, antes de que empezaran a sonar las alarmas.

    Eze fue criticado por su rendimiento defensivo en la derrota por 2-1 del Arsenal en el último suspiro ante el Aston Villa, al perder la marca de Matty Cash en el primer gol del partido. Por ello, el internacional inglés fue sustituido en el descanso. Consiguió mantener su puesto de titular contra el colista, el Wolves, la semana siguiente, pero en un partido que el Arsenal acabó ganando por 2-1 gracias a dos goles en propia puerta, Eze fue sustituido antes de la hora de juego y no volvió a jugar en los cuatro siguientes partidos de la Premier League.

    Hacia el final de esta racha sin goles, Arteta salió a explicar por qué Eze había desaparecido del panorama tras haber sido una presencia constante en la alineación anteriormente.

    «Miro las estadísticas y me pregunto: ¿cuándo fue la última vez que alguien marcó un hat-trick en un derbi del norte de Londres? Hace muchos, muchos, muchos años. Eso te da una idea de la dificultad, pero no es una coincidencia», comenzó diciendo. «Después de los compromisos internacionales, tuvo dos días libres y me dijo: "No, quiero entrenar al día siguiente, quiero practicar". Me hacía preguntas sobre su posicionamiento, sobre su ritmo, sobre esto. Cuando un jugador tiene ese talento, tiene cerebro y tiene esa voluntad de mejorar y de tener un impacto en el equipo, estas cosas suceden.

    Hablo con todos los jugadores. Los jugadores siempre tienen que entender y el entrenador tiene que entender cómo se siente cada uno. Evaluar los partidos, evaluar el estado emocional. Ebs ha jugado más partidos y más minutos que nunca en este momento. Creo que ha jugado 22 de 28 partidos o algo así. Nunca había jugado tanto al fútbol, así que vamos por buen camino».

    Arteta es un excelente orador y logró calmar los ánimos de la afición del Arsenal ante la reducción del papel de Eze, incluso en una crisis de lesiones, pero seguía habiendo escépticos ante este giro, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que ha jugado el jugador de 27 años desde entonces.

  • Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Nueva competición

    Eze hizo tres apariciones esporádicas desde el banquillo en los partidos de la Premier League contra el Liverpool, el Forest y el Manchester United, ninguno de los cuales ganó el Arsenal, antes de que le concedieran unos escasos nueve minutos al final de la goleada por 4-0 al Leeds. Otra aparición esporádica se produjo en la victoria por 3-0 sobre el Sunderland, esta vez con 23 minutos de juego, antes de que Eze tuviera por fin la oportunidad de ser titular en el partido de la semana pasada en Brentford.

    Sin embargo, tras solo media parte de un partido de fútbol que se parecía más a su primo americano del otro lado del Atlántico, Eze, por segunda vez en su carrera en el Arsenal, fue sustituido sin ceremonias en el descanso. No consiguió tocar el balón lo suficiente ni crear nada destacable en un partido que pedía a gritos que un jugador de su calibre tomara el control.

    Tras este empate 1-1, Arteta volvió a explicar los motivos de la sustitución de Eze, que fue sustituido por Odegaard. «Fue una decisión táctica», confirmó el español. «Necesitábamos un perfil diferente debido a la presión que estaban ejerciendo, y empezamos la segunda parte mucho mejor».

    Eze pareció recuperar su ritmo en una posición ligeramente más retrasada en la rutinaria victoria por 4-0 del Arsenal sobre el Wigan Athletic en la FA Cup el domingo, pero, más allá de la advertencia de su rival de la League One, la atención se centró en la titularidad de Saka como número 10 y en los comentarios de Arteta que sugerían que podría jugar allí en el futuro.

    «Es algo que es posible y quería probarlo, y puede que lo utilicemos en el futuro», dijo sobre la nueva posición de Saka. «Todavía quedan muchos partidos, competiciones y diferentes escenarios por disputar esta temporada, y esa es una posibilidad que tenemos.

    Está más centrado, más cerca de la portería. Al rival le resulta un poco más difícil seguirle constantemente. También puede intercambiar posiciones con un jugador de banda, y es muy bueno aprovechando esos espacios. Cuando está ahí, puede hacer mucho daño con el balón».

  • TOPSHOT-FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-ENG-LATAFP

    ¿El puesto de Inglaterra en peligro?

    Eze nunca ha sido titular habitual en la selección inglesa, aunque desde su participación en la Eurocopa 2024 se ha convertido en un pilar del equipo y ha acumulado 16 internacionalidades. Tras la concentración de noviembre, parecía un candidato seguro para la selección de Thomas Tuchel para el Mundial, aunque ahora ya no hay tanta certeza.

    Morgan Rogers ha sido el número 10 titular de Tuchel desde que este tomó las riendas y la estrella del Aston Villa sigue cuajando grandes actuaciones en su club. Jude Bellingham, del Real Madrid, ha quedado relegado a suplente en cierto sentido, pero el único factor que podría comprometer su participación en el Mundial es una lesión. Eso deja a un trío relativamente fuera de forma, formado por Eze, Cole Palmer y Phil Foden, luchando por un puesto, como es de imaginar.

    Eze y Palmer están empatados en cuanto a su impacto desde el banquillo con los Tres Leones, aunque han pasado varios años desde que Foden hizo algo destacable con la camiseta de Inglaterra. Eso podría ser un factor diferenciador clave, pero a Eze le ayudaría encontrar su sitio antes del verano.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dos partidos importantes

    Una peculiaridad extraña del juego de Eze es que, por lo general, rinde muy bien al final de la temporada. El último tercio del año suele ser cuando da lo mejor de sí mismo.

    Tomemos como ejemplo la temporada 2024-25. Eze terminó la campaña con 14 goles y 11 asistencias en todas las competiciones, y el Palace ganó la FA Cup. Nueve de esos goles y tres de esas asistencias llegaron después del parón internacional de marzo. En la temporada 2023-24, seis de sus 11 goles en la Premier League llegaron a partir de marzo, así como tres de sus cuatro asistencias. Seis de sus 10 goles en la temporada 2022-23 se produjeron en ese mismo periodo. Ya te haces una idea.

    Aún no hemos llegado a marzo esta temporada, y mucho menos a la última ventana internacional, pero Eze no puede permitirse esperar tanto tiempo para volver a arrancar. El Arsenal está luchando en cuatro frentes y su plaza en el Mundial está en juego. El partido del miércoles contra el Wolverhampton y la visita del domingo al Tottenham le brindarán dos oportunidades ideales para coger impulso. Si no es capaz de rendir contra los dos clubes más en crisis de la Premier League en este momento, ¿cuándo lo hará?

