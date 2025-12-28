'¡En algunos momentos quiero besarlo!' - Pep Guardiola da una divertida visión sobre el ascenso de Rayan Cherki en el Manchester City
El Man City vence al Nottingham Forest mientras Cherki brilla
Manchester City se mantuvo en la carrera por el título de la Premier League con una victoria trabajada por 2-1 como visitante ante el Nottingham Forest, un resultado que subrayó tanto su resiliencia como su creciente profundidad ofensiva. El partido resultó ser una prueba exigente, con Forest presionando a City durante todo el encuentro y negándose a ser intimidado en el City Ground.
City tomó la delantera temprano en el segundo tiempo cuando Tijjani Reijnders culminó una jugada que debió mucho a la creatividad de Cherki. Forest respondió rápidamente, igualando a través de Omari Hutchinson y amenazando con descarrilar al equipo de Guardiola con una actuación enérgica y emocional en homenaje a la leyenda del club John Robertson.
A medida que el partido se encaminaba hacia un empate, Cherki se destacó una vez más cuando el internacional francés marcó el gol decisivo en el minuto 83, sellando una victoria crucial que extendió la racha de triunfos de City en la liga y envió una clara advertencia a sus rivales por el título. Fue un momento definitorio en la creciente historia de Cherki en la Premier League.
- Getty Images Sport
Guardiola revela su compleja relación con Cherki
Después del pitido final, Guardiola resumió su compleja relación con Cherki de manera típicamente colorida. Hablando sobre la influencia del joven jugón, Guardiola admitió que el jugador puede poner a prueba su paciencia tanto como lo emociona.
"Hay momentos en que le grito y hay momentos en que quiero besarlo, así que tengo ese sentimiento ambivalente con él," dijo Guardiola. "Quiero permitirle expresar su increíble talento. Tenemos que jugar mejor desde atrás para que pueda recibir más balones desde esa posición."
Guardiola también reflexionó sobre el rendimiento del City en su totalidad, reconociendo que no fue impecable pero mostró una mejora importante después del intervalo. "La segunda mitad fue un poco mejor," explicó, señalando cómo el City se ajustó después de un período inicial apagado en el que lucharon por imponer su juego.
"Sé que la memoria es débil, pero cuando ganamos las seis Premier Leagues, este tipo de partidos cuentan mucho, así que estos son tres puntos enormes," añadió. "Principalmente por la calidad del rival. Sean Dyche ha creado un equipo en condiciones. Es un equipo de primer nivel. Es mucho más importante cómo sufres y defiendes y aceptas que no estás jugando bien y aceptas que puedes ser mejor. De lo contrario, no hay oportunidad. La temporada pasada ese partido se pierde 10 de 10."
Man City busca volver a la carrera por el título
La temporada de Cherki ha estado definida por momentos de brillantez mezclados con períodos de inconsistencia, un equilibrio que Guardiola ha reconocido abiertamente. El joven de 22 años llegó con una reputación de tener destreza y ser impredecible, y aunque esas cualidades han emocionado a los seguidores, también han requerido una gestión cuidadosa dentro del exigente marco táctico del City.
Contra el Forest, Cherki mostró ambos lados de su juego. Su asistencia a Reijnders destacó su visión y calidad técnica, mientras que su gol ganador tardío mostró compostura y confianza bajo presión. Fue precisamente el tipo de actuación que Guardiola ha estado exigiendo de él, donde la creatividad se combina con un producto final decisivo.
Esta victoria también tuvo un significado más amplio para el City, logrando seis victorias consecutivas en la liga, ya que el resultado reforzó su reputación de obtener resultados incluso cuando no están en su mejor momento. Guardiola admitió más tarde que era el tipo de partido que su equipo podría haber fallado en ganar en temporadas anteriores, subrayando la importancia de la mentalidad además del talento.
- Getty Images Sport
Cherki continúa su rápido ascenso en el Man City
La atención del City ahora se centra en mantener el impulso a medida que la carrera por el título se intensifica. Con la confianza en aumento y los jugadores clave rindiendo en momentos cruciales, el equipo de Guardiola se está posicionando una vez más como contendientes implacables, independientemente de los desafíos que planteen los partidos fuera de casa y los oponentes obstinados.