Emiliano Martínez, alineado para un sorprendente traslado al Inter de Milán después de perderse la transferencia de verano al Manchester United

Si bien queda por ver si Martínez se marchará en enero, los rumores siguen circulando tras su fallido traspaso al United de Ruben Amorim en el verano. El ex portero del Arsenal fue reportadamente visto esperando junto al teléfono para saber si Villa y el United habían acordado un traspaso en el día límite, solo para que los Red Devils firmaran en su lugar al joven Senne Lammens.

Lammens ha sido una revelación desde que se mudó a Old Trafford desde el equipo belga Royal Antwerp. El joven de 23 años debutó en la Premier League contra el Sunderland el 4 de octubre, manteniendo la portería a cero mientras el equipo de Amorim registró una victoria por 2-0 gracias a los goles de Mason Mount y Benjamin Sesko.

El ex portero del Club Brugge, Lammens, ha permanecido bajo palos para los siguientes cuatro partidos de liga del United: las victorias por 2-1 y 4-2 sobre Liverpool y Brighton respectivamente, así como los empates 2-2 con Nottingham Forest y Tottenham.

Lammens también debutó con la selección absoluta de Bélgica en su aplastante victoria por 7-0 sobre el débil Liechtenstein en la clasificación para la Copa del Mundo el martes. El equipo de Rudi García posteriormente aseguró su lugar en el torneo del próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos después de encabezar el Grupo J por delante de Gales, que quedó en segundo lugar.