¿Elliot Anderson o Adam Wharton al Manchester United? La antigua estrella de los Red Devils elige al centrocampista con «personalidad» como primera opción para sustituir a Casemiro, que se marcha este verano.

Hargreaves comparó a Anderson con Declan Rice y cree que el excentrocampista del Newcastle, que lleva desde septiembre formando pareja con Rice en el centro del campo de Inglaterra, tiene el carácter necesario para triunfar en el United.

«Me recuerda un poco a Declan en el sentido de que se le han dado oportunidades y las está aprovechando. Como jugador joven, está progresando a gran velocidad y mejorando constantemente. Tiene tamaño, tiene habilidad, lo tiene todo. Lo que me gusta de Elliot es que parece tener personalidad.

Y eso es lo que se necesita cuando las cosas se ponen difíciles, porque no se trata tanto de ser un buen jugador. Se trata más bien de si eres capaz de lidiar con las expectativas que conlleva jugar en un club como el Manchester United. Eso es algo que no se sabe, algo que no se ve en los datos ni en los informes de los ojeadores. Parece que tiene empuje».

Anderson espera ayudar al Forest a vencer al Wolves el miércoles en un partido crucial para evitar el descenso. Es uno de los 10 partidos de la Premier League de esta semana que se retransmitirán en directo por TNT Sports.

También el miércoles, el Manchester City recibe al Fulham con la intención de aprovechar su increíble remontada ante el Liverpool, que esperará recuperarse de su colapso final cuando visite al Sunderland. Mientras tanto, el Crystal Palace recibe al Burnley y el Aston Villa juega en casa contra el Brighton and Hove Albion.

Luego, el jueves, el líder de la Premier League, el Arsenal, visita al Brentford.