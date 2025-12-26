En Alemania, tenemos otra carrera de un solo caballo en la Bundesliga, con el Bayern Múnich de Vincent Kompany ya manteniendo una ventaja de nueve puntos sobre el Borussia Dortmund en la cima. Sin embargo, no se está desarrollando una narrativa predecible en la Ligue 1, ya que el Paris Saint-Germain está viendo su supremacía desafiada por el paquete sorpresa Lens, mientras que Marsella y Lille también han mostrado hasta ahora la consistencia necesaria para sostener una lucha por la corona francesa.

El mayor drama lo está proporcionando la Serie A, donde los cinco primeros están separados por solo cuatro puntos, con el Inter liderando actualmente delante de sus archirrivales AC Milan, el actual campeón italiano Napoli, una Roma mucho mejorada y una Juventus resurgente.

Mientras tanto, hay dos equipos en la mezcla por el título en La Liga, donde el Barcelona está actualmente aguantando al Real Madrid, mientras que en la Premier League, el Arsenal ha emergido nuevamente como el favorito temprano y parece tener una capacidad real de sostenerse esta vez, aunque el Manchester City está justo en sus talones después de regresar a algo cercano a su mejor nivel, y el Aston Villa también está peleando en la parte superior mientras continúan mejorando año tras año bajo Unai Emery.

El Arsenal también está en la cima de la tabla de la fase de liga de la Liga de Campeones, dos puntos por delante del Bayern. Detrás de ellos, la carrera por un final entre los ocho primeros y la clasificación automática para los octavos de final sigue muy abierta a falta de dos partidos, con equipos como el Liverpool, Dortmund, Chelsea y el Barça todos rondando justo debajo de la línea de corte.

Pero, ¿quiénes han sido los intérpretes destacados? GOAL ha reunido nuestro Equipo Europeo de la Temporada 2025-26 hasta ahora, con nuestras selecciones basadas en las estadísticas individuales de cada jugador y su capacidad para establecer el estándar de excelencia para los equipos que luchan por los trofeos...