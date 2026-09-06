El Wydad pone fin oficialmente a la historia de Ziyech

El Wydad confirmó en un comunicado oficial a través de su página de Facebook que ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato de mutuo acuerdo, agradeciendo a Ziyech el periodo que pasó con el equipo.

El club señaló en su mensaje: "A veces, algunas historias son más cortas de lo que deseamos, pero dejan una huella imborrable", en alusión a lo breve de la etapa del jugador y a que no continuó de la forma que anhelaba la afición del Wydad.

El club explicó que el hecho de que Ziyech vistiera la camiseta del Wydad seguirá siendo "un momento especial", subrayando que su presencia en el equipo continuará formando parte de una historia inolvidable.

Y añadió: "Fuiste uno de los nuestros, y siempre seguirás siendo parte de la familia del Wydad Athletic".

El Wydad cerró su mensaje deseándole al jugador acierto y éxito en su próxima trayectoria, diciendo: "Desde el Wydad de la nación, te decimos gracias por cada momento en el que llevaste la camiseta del club, y te deseamos todo el acierto y el éxito en tu próxima trayectoria, dentro y fuera del terreno de juego".



