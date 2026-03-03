Getty Images Sport
El Wrexham podría fichar al sensacional Andy Robertson, según una antigua estrella del Liverpool
Un objetivo de Hollywood para los Dragones Rojos
El ambicioso proyecto de Wrexham, liderado por Ryan Reynolds y Rob Mac, les ha llevado a vincularse con varios nombres de renombre, pero la última sugerencia es quizás la más audaz hasta ahora. El ex lateral del Liverpool y de la selección inglesa Johnson ha apuntado que el equipo del norte de Gales podría fichar a Robertson, en caso de que el escocés buscara un nuevo reto lejos de Merseyside.
La sugerencia llega cuando Robertson entra en la recta final de su brillante carrera en Anfield, donde ha ganado todos los trofeos importantes. Aunque el lateral izquierdo sigue siendo una pieza fundamental en el Liverpool por ahora, hay pocos indicios de que su contrato vaya a ser renovado, y el tirón «hollywoodiense» del Wrexham y su rápido ascenso en la pirámide del fútbol inglés han convertido el Racecourse Ground en un destino interesante para las estrellas veteranas que buscan un proyecto único.
Johnson cree que, a pesar de la pérdida de prestigio, la visión que venden los propietarios del Wrexham podría ser suficiente para tentar a un jugador del calibre de Robertson. En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, el exdefensa del Liverpool y del Chelsea dijo: «Naturalmente, si Andy Robertson se marchara a un club ascendido, técnicamente sería un paso atrás, pero no hay muchos pasos adelante desde el Liverpool. Sin embargo, en términos de un equipo recién ascendido que tiene un plan, se podría entender por qué lo querrían, sin duda».
El factor de la experiencia de élite
Para el Wrexham, la adquisición de un jugador como Robertson representaría algo más que una mejora táctica; supondría un cambio transformador en la cultura del vestuario del club. Tras haber superado las presiones de las carreras por el título y las finales europeas, el jugador de 31 años aportaría el liderazgo necesario para ayudar a los Red Dragons a consolidar su posición en las categorías superiores del fútbol inglés.
La presencia de un ganador en serie sería muy valiosa para los jugadores más jóvenes del club, que se están adaptando al mayor escrutinio y a las exigencias físicas del fútbol profesional. Johnson destacó que el impulso psicológico de contar con un veterano condecorado podría marcar la diferencia para un club con la trayectoria del Wrexham.
«Pensando en su experiencia, sus trofeos, su edad, su ayuda a los jóvenes que le rodean y el impulso que da al vestuario, tener a un ganador de la Liga de Campeones en el vestuario, especialmente cuando pueden estar en la Premier League por primera vez en Dios sabe cuánto tiempo. Se puede ver cómo eso les daría un gran impulso», añadió Johnson. Este tipo de liderazgo es exactamente lo que la jerarquía del Wrexham ha buscado en fichajes anteriores como Ben Foster y Steven Fletcher.
El futuro del capitán de Escocia
El debate sobre el próximo paso de Robertson depende en gran medida de sus motivaciones personales tras casi una década compitiendo al más alto nivel, especialmente teniendo en cuenta que su contrato con el Anfield expira este verano. Johnson admite que, aunque el proyecto deportivo de un club como el Wrexham o incluso el Coventry City es tentador, el atractivo de un estilo de vida más relajado en el extranjero podría resultar más atractivo para el defensa.
«Si tiene ganas de afrontar ese tipo de reto es algo que tendríamos que preguntarle a él», explicó Johnson. «Quizá prefiera irse a jugar a algún lugar soleado durante sus últimos años».
El exdefensa de los Reds sugirió que la decisión depende únicamente de si Robertson sigue teniendo ganas de luchar por el ascenso o por la permanencia. Aunque un traspaso a una liga europea con un ritmo más lento podría prolongar su carrera, la singular historia del Wrexham ofrece un prestigio diferente que pocos clubes pueden igualar.
En última instancia, Johnson sigue convencido de que el interés de esos clubes es totalmente lógico, dado lo que Robertson puede aportar. «Sí, se entiende por qué un equipo como el Coventry o el Wrexham lo querría», concluyó.
Todo sigue igual en Anfield.
Por ahora, Robertson sigue centrado en su papel en el Liverpool, que continúa luchando por conseguir una plaza en la Liga de Campeones. Su próximo partido de la Premier League será a domicilio contra el Wolverhampton. Mientras tanto, el Wrexham sigue luchando por el ascenso, con el objetivo de acercarse un paso más a su sueño de jugar en la Premier League. El equipo de Phil Parkinson se está preparando para su partido de quinta ronda de la FA Cup contra el Chelsea el sábado, tres días antes de su próximo partido de la Championship contra el Hull City.
