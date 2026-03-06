Goal.com
El Wrexham en la Premier League ya no es un sueño imposible: los Red Dragons, propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, pueden demostrar que están preparados para dar el salto al gran escenario derrotando al Chelsea en la FA Cup

Cuando Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el Wrexham en 2020, el club galés estaba muy lejos de la Premier League. Por aquel entonces, los Red Dragons seguían en la National League, la máxima categoría del fútbol no profesional. Pero desde su regreso a la EFL en 2023, el ascenso del Wrexham ha sido literalmente sin precedentes, convirtiéndose en el primer equipo del fútbol inglés en lograr tres ascensos consecutivos. Ahora, van a por el cuarto.

Dirigido por el entrenador especialista en ascensos Phil Parkinson, el Wrexham ocupa actualmente el sexto puesto de la Championship, el último de los cuatro puestos de play-off de la división. También tiene cierto margen de maniobra en ese sentido, ya que cuenta con una ventaja de cuatro puntos sobre el Southampton, séptimo clasificado. Muchos en el norte de Gales mirarán hacia arriba en la tabla con asombro, en lugar de hacia abajo con peligro.

Este fin de semana, el Wrexham hace una pausa en su lucha por alcanzar la Premier League para continuar con su principal objetivo de la temporada, tras haber alcanzado la quinta ronda de la FA Cup por primera vez desde 1980. La última vez que los Red Dragons llegaron a cuartos de final fue dos años antes, en 1978, un año que terminó con el ascenso.

Su recompensa es un empate contra el Chelsea, campeón de la Copa Mundial de Clubes, en uno de los partidos más destacados de la historia del Wrexham.

  • Millwall v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Transferencias inteligentes

    Para llevar a un club de la quinta división a la segunda, hay que fichar muy bien. No basta con hacer algunos fichajes decentes aquí y allá, hay que acertar en la mayoría de los fichajes si realmente se quiere lograr varios ascensos consecutivos.

    La reputación de la Championship como una de las ligas más entretenidas del fútbol europeo, y ahora también con poderío financiero, ha abierto más puertas al Wrexham. Ya eran un equipo atractivo en la League Two y la League One gracias a su nueva fama mundial y al respaldo de Hollywood, pero pasar a estar a una temporada de la Premier League es una perspectiva completamente diferente a nivel deportivo.

    El Wrexham ha arrasado en el mercado de fichajes del verano de 2025, y esa es una de las principales razones por las que aspira a lograr su cuarto ascenso consecutivo. El fichaje más exitoso ha sido el del delantero internacional galés Kieffer Moore, procedente del Sheffield United, por 2 millones de libras (2,7 millones de dólares). Aunque ahora tiene 33 años y no tendrá mucho valor de reventa, si es que tiene alguno, Moore es un delantero con mucha experiencia y probada eficacia en la Championship que garantiza goles siempre que reciba los pases adecuados. Es el máximo goleador del Wrexham esta temporada con 13 goles, 11 de los cuales han sido en la liga.

    De hecho, los tres máximos goleadores del Wrexham esta temporada —Moore, Josh Windass (10) y Nathan Broadhead (7)— llegaron en verano. Los seis primeros, entre los que se encuentran Ollie Rathbone (7), Sam Smith (6) y Lewis O'Brien (4), fueron fichados durante o después del verano de 2024.

    Por otra parte, el centrocampista defensivo Ben Sheaf y el versátil central Callum Doyle se encuentran entre los jugadores con más partidos disputados desde que se incorporaron a finales del mercado de fichajes del verano de 2025, mientras que su único fichaje extranjero, el internacional neozelandés Liberato Cacace, procedente del Empoli italiano, marcó en la victoria de la FA Cup sobre el Nottingham Forest, equipo de la Premier League y de la Europa League.

  • Wrexham AFC v Stevenage FC - Sky Bet League OneGetty Images Sport

    Tratamiento despiadado

    Sin embargo, el reclutamiento funciona en dos sentidos. El Wrexham ha tenido que ser implacable con algunos de los favoritos de sus aficionados durante el último año, al darse cuenta de que necesita prescindir de los jugadores que no aportan lo suficiente para dar paso a aquellos que sí lo hacen.

    En enero, el club se despidió de su capitán, James McClean, que regresó a su ciudad natal para jugar en el Derry City, el equipo de su infancia, en la Liga de Irlanda. Al menos se quedó hasta esta temporada y disputó 16 partidos del campeonato antes de marcharse.

    Pero no se puede decir lo mismo de Paul Mullin, el delantero de Liverpool que bajó dos divisiones para fichar por el Wrexham cuando aún era un club de la National League en 2021. Fue uno de los primeros fichajes estrella de la era Reynolds-McElhenney, y a la pareja de directivos les gustaba tanto Mullin que le hicieron un cameo en la franquicia Deadpool del primero en 2024 como «Welshpool».

    En sus tres primeras temporadas con el Wrexham, Mullin marcó la friolera de 105 goles, lo que llevó a los Red Dragons a la League One. Sin embargo, una vez que llegaron a la tercera división, los goles se agotaron y solo marcó tres veces en 26 partidos, mientras que los hombres de Parkinson terminaron segundos. Esto se debió en parte a que se sometió a lo que se describió como una «pequeña» operación de espalda antes del comienzo de la campaña 2024-25.

    El verano pasado, a Mullin le dijeron que buscara un nuevo club, poniendo fin a su historia de cuento de hadas en el norte de Gales. Permaneció en la League One cedido al Wigan Athletic, aunque ese contrato se rescindió en enero y se incorporó al Bradford City cedido para el resto de la temporada.

    Mullin ha hablado de la decepción que le supuso el final de su carrera en el Wrexham. El mes pasado, declaró: «Es algo que me ha resultado bastante difícil durante los últimos 18 meses. Fue algo inesperado, después de todo lo que había hecho y de pasar por la operación. En realidad, todo terminó a partir de ahí, lo cual fue difícil de aceptar, pero así es el fútbol. Es algo que nunca voy a, cómo decirlo, probablemente nunca voy a «aceptar» por lo que pasó. Fue algo que me resultó bastante duro, como digo, pero así es el fútbol, hay que seguir adelante».

  • Wrexham AFC v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    El miedo al descenso frente a los sueños de ascenso

    Para moderar las expectativas sobre el sueño de la Premier League, al Wrexham se le repitió constantemente durante la pretemporada que la diferencia entre la League One y la Championship es la mayor en términos de calidad en comparación con las divisiones que ya habían conquistado. No bastaría con presentarse, elegir a los mismos jugadores, emplear las mismas tácticas y esperar el éxito.

    De hecho, las perspectivas parecían sombrías para el Wrexham al comienzo de la campaña. En la primera jornada de la temporada, encajó dos goles en el tiempo de descuento de la segunda parte y perdió por 2-1 en Southampton, y solo ganó dos de sus primeros diez partidos, lo que lo dejó en el puesto 18 de la tabla.

    Desde que consiguió su tercera victoria, un 1-0 en casa ante el Oxford United con 10 hombres, el Wrexham solo ha perdido cuatro de sus 25 partidos de la Championship. En ese periodo, ha jugado a un ritmo de 81 puntos en toda la temporada, lo que suele ser más que suficiente para entrar en los play-offs y, en algunas ocasiones, puede garantizar el ascenso automático.

    Por supuesto, ha habido algunos momentos dignos de un libro ilustrado a lo largo de esta racha. Los goles en los minutos 93 y 94 permitieron al Wrexham remontar y vencer al Queens Park Rangers por 3-2 en enero, y el mes pasado se impuso por 5-3 al Ipswich Town, su rival por el ascenso, en un emocionante partido con ocho goles. Este es el tipo de hitos que suele alcanzar un equipo en su camino hacia la gloria.

  • Wrexham AFC v Watford - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    El gigante dormido despierta

    El Wrexham es un club de fútbol que se encuentra en una situación única. En realidad, no tiene rivalidades con otros equipos galeses, a pesar de haber vuelto a la misma división que el Swansea City, que ha incorporado a Snoop Dogg como inversor, para establecer otro paralelismo entre los dos equipos. En cambio, la mayoría de los enemigos de los Red Dragons se encuentran al otro lado de la frontera, siendo el Chester su rival más odiado.

    Esto significa que el Wrexham ha sido durante mucho tiempo el único equipo profesional de su zona de influencia. Durante los años setenta, ochenta y noventa, compitió en la Recopa de Europa cada vez que ganó la Copa de Gales, en una época en la que podía competir tanto en esa competición como en la FA Cup inglesa. El Racecourse Ground tiene un récord de asistencia media de cinco cifras que se remonta a la década de 1940, cuando el club militaba en la antigua Division Three North. Gales es un país de rugby, pero Wrexham es una ciudad de fútbol.

    Hay una corriente de pensamiento que sostiene que Reynolds y McElhenney simplemente han devuelto a una comunidad que ha amado durante mucho tiempo a su club, incluso sin mucho éxito.

    Frank Sinclair jugó en el Wrexham durante tres años poco después de que descendiera de la Football League en la década de 2000, y en declaraciones a BetGoodwin Football Betting, dijo a GOAL: «Es un club de fútbol brillante. Cuando jugaba allí, era sin duda un gigante dormido. Podía sentir que, cuando estás en la zona de Wrexham y sus alrededores, sabes lo bien que se podría apoyar al club si empezara a jugar realmente bien. Y lo que han hecho los nuevos propietarios es increíble, porque han captado la imaginación de la comunidad y todo el mundo los ha seguido dentro y fuera del campo. Así que, en este momento, lo que están haciendo es increíble».

  • Misión FA Cup

    Lejos de la locura del Campeonato, el Wrexham ha superado hasta ahora dos rondas de la FA Cup. Por primera vez en la era Reynolds-McElhenney, se enfrentó a un rival de la Premier League, el Nottingham Forest, en casa, en la tercera ronda. Tras ir ganando 2-0 en el Racecourse Ground, el Wrexham vio cómo le empataban a 2-2, pero volvió a ponerse por delante en los últimos minutos, solo para que Callum Hudson-Odoi empatara a tres minutos del final. El partido se decidió en los penaltis, con el portero Arthur Okonkwo salvando dos veces y los locales ganando 5-3 en la tanda.

    En la cuarta ronda se enfrentaron al Ipswich, y los hombres de Parkinson lograron la primera de sus dos victorias en ocho días contra los Tractor Boys, lo que les valió el pase a la quinta ronda. No podían haber esperado un emparejamiento más glamuroso, con el Chelsea visitando el norte de Gales, y según Hugh Jackman, eso era exactamente lo que quería Reynolds.

    Reynolds se grabó a sí mismo y a su coprotagonista en «Deadpool & Wolverine» viendo el sorteo. «¡Madre mía!», fue la emocionada reacción del actor canadiense, que casi (casi) se quedó sin palabras al pensar en el primer partido glamuroso del Wrexham bajo su propiedad.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    El partido más importante desde la adquisición

    Durante el ascenso del Wrexham, se han enfrentado al Chelsea en dos ocasiones como parte de sus dos primeras giras de pretemporada por Estados Unidos. En 2023, fue el primer rival del entonces entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, ahora seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, y el Wrexham, con Mullin, Ben Foster, Elliot Lee, Sam Dalby y Andy Cannon, cayó por 5-0, con goles de Conor Gallagher, Christopher Nkunku e Ian Maatsen.

    Al año siguiente, el Wrexham supuso la primera prueba de pretemporada para Enzo Maresca como entrenador del Chelsea. Esta fue una aventura mucho más exitosa para los Red Dragons, que consiguieron un empate a 2-2, a pesar de que los Blues pudieron contar con estrellas internacionales como Reece James, Noni Madueke y Raheem Sterling.

    Pero esto es harina de otro costal. No se trata de la pretemporada, sino del tramo decisivo de la temporada propiamente dicha. El Chelsea consiguió su primera victoria en tres partidos el miércoles con una goleada por 4-1 al Aston Villa, aunque es posible que tenga un ojo puesto en el choque de la Liga de Campeones de la próxima semana contra el París Saint-Germain cuando visite Gales el sábado.

    Dado que es bien sabido que la prioridad de los Blues es asegurarse de seguir en la Champions League la próxima temporada, Wrexham tiene una oportunidad real no solo de demostrar que puede competir con los equipos de la Premier League, sino también de dar la sorpresa en la copa.

    El Racecourse Ground estará sin duda al rojo vivo. Este es el momento de Wrexham para demostrar que está preparado para enfrentarse a los mejores del mundo. Queda otro capítulo por escribir en este cuento de hadas.

