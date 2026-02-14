(C)Getty Images
El trato brutal de Roberto De Zerbi hacia la exestrella del Marsella sale a la luz tras la amarga salida del temperamental italiano
Tensión en el vestuario del Marsella
La etapa de De Zerbi en el Marsella no transcurrió tranquilamente y un momento en particular relacionado con Murillo se ha convertido en símbolo del deterioro de las relaciones entre bastidores.
Durante una sesión de análisis de vídeo tras el partido, el entrenador italiano señaló al internacional panameño delante de toda la plantilla y cuestionó directamente tanto su rendimiento como su mentalidad. Según testimonios desde el vestuario, De Zerbi le comunicó sin rodeos al defensa que no entraba en sus planes de futuro.
Según se informa, Murillo quedó atónito por el intercambio, que tuvo lugar delante de sus compañeros de equipo en lugar de en privado. El incidente causó un revuelo inmediato dentro de la plantilla y se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los jugadores, que ya tenían dificultades para adaptarse al enfoque extremadamente exigente del entrenador.
El estilo de entrenamiento de De Zerbi siempre ha sido intenso, pero en el Marsella se volvió cada vez más conflictivo a medida que los resultados fluctuaban. Las sesiones de entrenamiento se describían como implacables y las reuniones con vídeos eran especialmente minuciosas, en las que se llamaba la atención a los jugadores con frecuencia por errores de posicionamiento o fallos de concentración.
Para Murillo, el carácter público de las críticas era el problema principal. El defensa había sido un habitual en la rotación y creía que estaba cumpliendo las instrucciones tácticas de su jefe, lo que hacía que la declaración sobre su futuro resultara aún más chocante. A partir de ese momento, las relaciones entre el entrenador y la plantilla comenzaron a fracturarse de forma visible.
El enfrentamiento con Murillo, un indicio de lo que está por venir
La situación de Murillo puso de manifiesto un problema más amplio en el club. De Zerbi estaba frustrado por lo que consideraba una falta de disciplina táctica y competitividad en todo el grupo.
El entrenador insistió repetidamente en que sus equipos necesitaban una concentración absoluta en la construcción del juego y el posicionamiento defensivo. Cualquier desviación de la estructura, especialmente por parte de los defensas, socavaba todo el sistema. Murillo, un defensa agresivo y atlético por su perfil, a veces daba prioridad a los duelos sobre la estructura posicional, algo que De Zerbi consideraba inaceptable.
Los jugadores empezaron a sentir que las exigencias pasaban de ser estrictas a personales. Los resultados irregulares del Marsella aumentaron la presión y, según se informa, varios miembros de la plantilla sentían que la confianza se estaba erosionando en lugar de reforzarse.
De Zerbi redobla su apuesta por este enfoque.
En lugar de suavizar su postura, De Zerbi mantuvo que sus estándares debían seguir siendo inflexibles. El exentrenador del Brighton ha defendido durante mucho tiempo que sus métodos son necesarios para el fútbol de élite.
Anteriormente explicó su filosofía diciendo: «Quiero jugadores con hambre. El talento no es suficiente. Si pierdes la concentración por un segundo, toda la estructura se derrumba».
En conversaciones internas, se dice que reiteró que la reputación o el estatus no protegerían a nadie de las críticas.
Sin embargo, la respuesta de la plantilla fue mixta. Algunos jugadores apreciaron la claridad, pero otros se sintieron expuestos y desmoralizados. Las repetidas críticas públicas crearon un ambiente incómodo, especialmente durante una racha de derrotas abultadas que amplificaron el escrutinio de los aficionados y los medios de comunicación.
La vida lejos de Marsella
La salida de De Zerbi se produjo poco después de que las tensiones internas se volvieran imposibles de ignorar. Los resultados habían empeorado y el ambiente en el club se describía como fracturado, citándose a menudo el episodio de Murillo como el momento en que las relaciones cambiaron realmente.
El propio defensa se mantuvo profesional y siguió entrenando, pero el episodio dejó una huella duradera entre sus compañeros de equipo. Se convirtió en un símbolo de la desconexión entre las expectativas del entrenador y la experiencia de los jugadores bajo su liderazgo.
Finalmente, el Marsella optó por el cambio, poniendo fin abruptamente a una etapa que había comenzado de forma tan positiva. La reputación táctica de De Zerbi sigue intacta, pero su paso por el sur de Francia se recuerda ahora tanto por los enfrentamientos como por las innovaciones en el entrenamiento.
Murillo, por su parte, continuó su carrera lejos del foco mediático en el Besiktas.
