El Tottenham trama un plan para contratar a Mauricio Pochettino, un exjugador muy popular, como entrenador interino hasta el verano.

Los Spurs emitieron un comunicado sobre la salida de Frank, insistiendo en que «se marcharía hoy», en lugar de afirmar que se trataba de una salida de mutuo acuerdo o de un despido.

Dijeron: «El club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador del equipo masculino y Thomas Frank se marchará hoy.

Thomas fue nombrado en junio de 2025 y hemos estado decididos a darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos el futuro. Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la junta directiva a concluir que es necesario un cambio en este momento de la temporada.

Durante su estancia en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dando todo de sí para hacer avanzar al club. Queremos agradecerle su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro».

La situación del Tottenham dejaba claro que el puesto de Frank se había vuelto insostenible: el equipo no ha ganado ningún partido de liga en 2026, y su última victoria fue el 28 de diciembre, por 1-0 contra el Crystal Palace en Selhurst Park. Quedan 12 partidos por disputar esta temporada y el próximo será contra el Arsenal, en lo que podría ser el primer partido del nuevo entrenador interino.