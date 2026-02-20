El Tottenham nombra al exentrenador interino del Chelsea y antiguo asistente de Mauricio Pochettino para el cuerpo técnico de Igor Tudor

Los Spurs han confirmado el nombramiento de Saltor como miembro del cuerpo técnico de Tudor, cuyo cometido como entrenador interino es mantener al club en la Premier League. Actualmente se encuentran en la 16.ª posición, a solo cinco puntos de la zona de descenso, antes del partido de este fin de semana contra el Arsenal, en un derbi crucial del norte de Londres.

El club ha declarado en un comunicado: «Tras la llegada de Igor Tudor como entrenador hasta el final de la temporada, podemos confirmar el nombramiento de tres entrenadores adicionales para el cuerpo técnico del primer equipo masculino.

Damos la bienvenida a Bruno Saltor como segundo entrenador de Igor. Nacido en El Masnou, España, Bruno pasó los primeros años de su carrera como jugador en su país natal antes de fichar por el Brighton & Hove Albion en 2012, donde disputó 235 partidos en siete temporadas. Tras retirarse en 2019, pasó a desempeñar funciones de entrenador en el Seagulls y, desde entonces, también ha ocupado puestos de entrenador en el Chelsea y el West Ham United.

Tomislav Rogic se une como entrenador de porteros y cuenta con una amplia experiencia en este puesto en clubes como el Hajduk Split, el Shakhtar Donetsk, el Zenit y el Club Brujas, antes de unirse al equipo de Igor en el Lazio y luego en la Juventus.

Riccardo Ragnacci llega como preparador físico, también con una gran experiencia en Italia en equipos como el Cagliari, el Bolonia, el Hellas Verona, el Lecce, el Empoli y, más recientemente, junto a Igor en la Juventus.

Bruno, Tomislav y Riccardo se unen a Andreas Georgson (segundo entrenador), Cameron Campbell (preparador físico individual) y Fabian Otte (entrenador de porteros) en el cuerpo técnico. Seguirán contando con el apoyo de Stuart Lewis y Dean Brill, que fueron ascendidos desde sus puestos en nuestra Academia el verano pasado.

También podemos confirmar las salidas de Justin Cochrane (segundo entrenador del primer equipo), John Heitinga (segundo entrenador del primer equipo) y Chris Haslam (director de rendimiento y segundo entrenador del primer equipo). Les agradecemos a todos ellos sus servicios y les deseamos lo mejor para el futuro».