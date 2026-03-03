Getty Images Sport
El Tottenham «muy decepcionado» con el nuevo ojeador del Arsenal tras sus publicaciones en las redes sociales
«Cambiar de bando» para el proyecto
La polémica se desató cuando Coachman, que posee la licencia B de la UEFA, compartió una fotografía en la que aparecía con la equipación de entrenamiento del Tottenham junto al emblemático lema del club «To Dare Is To Do» (Atreverse es hacer). En la publicación, expresaba su entusiasmo por su nuevo cargo y afirmaba que estaba «deseando traer al club a un nuevo grupo de superestrellas». Sin embargo, lo que realmente causó revuelo fue su confesión sobre sus lealtades futbolísticas personales. En la misma publicación, Coachman escribió: «Sabes que el proyecto es bueno cuando eres fan del Arsenal desde niño y cambias de bando». Este reconocimiento descarado de sus raíces gunners llamó inmediatamente la atención de ambas aficiones, lo que provocó una serie de respuestas que solo sirvieron para profundizar la división.
La broma sobre la «capa base» sale mal.
A medida que avanzaba el hilo, el tono de la conversación se volvió cada vez más irónico, aunque está claro que el humor no ha llegado a calar en la directiva de los Spurs. Según informa el Daily Mail, cuando un usuario le aconsejó: «No dejes que esa insignia toque tu piel», Coachman se sumó a la rivalidad y respondió: «Ya tengo la camiseta interior».
Las interacciones no terminaron ahí; cuando otro seguidor sugirió que «necesitamos a alguien dentro», el ojeador respondió con un críptico «shhhhh». Se echó más leña al fuego cuando se publicó una foto de una serpiente en los comentarios, lo que llevó a Coachman a responder: «Lo sé, lo sé, se lo merece, jaja».
Los aficionados reaccionan ante la percepción de falta de respeto.
Aunque algunos seguidores del Arsenal han intentado defender al ojeador sugiriendo que los comentarios eran claramente una broma sin malicia, los fieles del Tottenham han sido menos indulgentes. Muchos aficionados han señalado una aparente falta de respeto hacia la institución que Coachman representa ahora, cuestionando la profesionalidad de un miembro del personal que bromea sobre la dificultad de vestir los colores del club.
Cuando un comentarista le preguntó «¿Cómo demonios te has vestido así?», en referencia a su chándal del Spurs, la respuesta de Coachman, «Ha sido difícil», fue considerada por muchos como la gota que colmó el vaso en un incidente que se ha convertido rápidamente en un quebradero de cabeza para el club en materia de relaciones públicas.
Se avecinan medidas disciplinarias internas.
Aunque el Tottenham se ha abstenido oficialmente de hacer comentarios, el Mail informa de que los responsables del club han expresado su desaprobación por la actividad de Coachman en las redes sociales. Se dice que están «muy decepcionados» y que es probable que tomen medidas adicionales contra el ojeador. Se entiende que el asunto se está tratando internamente a través de los mecanismos disciplinarios del club para determinar las medidas más adecuadas.
