El Tottenham intensifica su interés por los directores del Chelsea y del Crystal Palace, pero se enfrenta a obstáculos importantes en sus esfuerzos por sustituir a Fabio Paratici
Winstanley y Freedman entre los objetivos
Según The Telegraph, el Tottenham ha llevado a cabo comprobaciones de antecedentes a través de fuentes externas sobre varios candidatos de alto perfil. Entre los nombres que se barajan se encuentran Paul Winstanley, actual director deportivo del Chelsea, y Dougie Freedman, que se incorporó al Al-Diriyah, equipo de la segunda división saudí, el año pasado tras una influyente etapa en el Crystal Palace. Winstanley sigue bajo contrato con el Chelsea hasta 2031 y no se espera que abandone Stamford Bridge. Durante su mandato, ha desempeñado un papel clave en fichajes importantes, como los de Cole Palmer y Moisés Caicedo, además de contribuir a los nombramientos de entrenadores en las últimas temporadas.
Freedman, por su parte, se ganó el elogio generalizado por la estrategia de fichajes del Palace, supervisando las llegadas de talentos como Eberechi Eze, Marc Guehi y Michael Olise. Sin embargo, al haber asumido recientemente su cargo en Arabia Saudí, persisten las dudas sobre si estaría dispuesto a regresar rápidamente a la Premier League.
Reajuste estratégico en los Spurs
La búsqueda del Tottenham forma parte de una reestructuración más amplia destinada a modernizar las operaciones de ojeadores y reforzar los procesos de contratación basados en datos. La jerarquía del club está sometida a una presión cada vez mayor por parte de los aficionados para garantizar que el próximo nombramiento represente una solución visionaria a largo plazo y no un parche a corto plazo.
Lo ideal para el club sería contar con un nuevo director deportivo a tiempo para influir en el nombramiento del próximo entrenador permanente. Igor Tudor se encarga actualmente de los asuntos del primer equipo de forma interina tras los cambios en la dirección, pero se espera un nombramiento permanente en verano, cuando se disponga de un grupo más amplio de candidatos.
El legado de Paratici y los retos estructurales
Aunque Paratici se ha marchado oficialmente, su influencia sigue presente en la estructura de la plantilla del Tottenham. Desempeñó un papel fundamental en la configuración de varios componentes básicos de la plantilla actual, lo que significa que cualquier sucesor se enfrentará a la delicada tarea de construir sobre esa base al tiempo que implementa su propia filosofía.
Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los Spurs es la complejidad contractual que rodea a sus candidatos preferidos. Los altos ejecutivos de los clubes rivales suelen estar protegidos por largos periodos de preaviso y cláusulas de compensación, lo que hace que los nombramientos a mitad de temporada sean extremadamente difíciles de negociar.
«Nunca es fácil sacar a un alto ejecutivo de un competidor directo», señaló una fuente cercana a la situación. «El Tottenham está procediendo con diligencia, pero es consciente de que muchos de sus objetivos preferidos están profundamente involucrados en proyectos en curso en otros lugares».
Mucho en juego en el mercado de fichajes de verano
Con la ventana de fichajes de verano acercándose y los Spurs en peligro de descender de la Premier League, el momento es crítico. Si no logran llegar a un acuerdo pronto, podrían volver a depender de su estructura de fichajes actual para otro periodo crucial del mercado.
A medida que la temporada entra en su fase decisiva, será fundamental que la directiva aporte claridad. La ambición del Tottenham de volver a situarse entre la élite de la Premier League no solo depende de los resultados en el campo, sino también de la visión estratégica que se aplique entre bastidores.
