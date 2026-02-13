El Tottenham ficha a la estrella del Real Madrid como sustituto de Cristian Romero ante su esperada salida en verano

Según TEAMtalk, se están elaborando planes de contingencia en el norte de Londres. Se dice que los Spurs tienen la mirada puesta en Rudiger, un hombre que conoce a la perfección la Premier League tras su paso por Stamford Bridge entre 2017 y 2022.

Rudiger ganó la Liga de Campeones, la FA Cup y la Europa League con el Chelsea, consolidándose como uno de los mejores centrales del planeta durante ese periodo. Se marchó a España como agente libre en busca de nuevos retos.

Podría volver a cambiar de equipo este verano, ya que el Real Madrid también ve cómo David Alaba y Dani Carvajal se encaminan hacia la agencia libre. Rudiger tendrá la oportunidad de demostrar su valía en las próximas semanas.

Sin embargo, se dice que los blancos están preocupados por las lesiones, que se han vuelto alarmantemente frecuentes en los últimos 12 meses. Si el imponente alemán no puede superar esos problemas físicos, no se le ofrecerá una nueva oferta.

Solo se le ofrecerá una prórroga de un año, ya que el Real Madrid quiere construir el futuro. Es posible que Rudiger decida buscar un acuerdo a más largo plazo en otro equipo, ya que no le faltan ofertas.