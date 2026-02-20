Getty/GOAL
El Tottenham es objeto de burlas por parte de un político sueco, que pide que la economía sea menos «Spursy»
El Tottenham vuelve a pasar apuros tras poner fin a su sequía de títulos
El Tottenham ha realizado importantes inversiones dentro y fuera del campo, con la construcción de un impresionante estadio con capacidad para 62 000 espectadores. Se ha gastado mucho dinero en varias ventanas de fichajes, pero se han obtenido pocos resultados tangibles.
La espera de 17 años para conseguir un título importante llegó a su fin en 2025, cuando el equipo saboreó la gloria de la Europa League bajo la dirección de Ange Postecoglou, pero en la actual campaña se han sufrido más dificultades a nivel nacional, lo que ha llevado a Thomas Frank a convertirse en el último entrenador de los Spurs en perder su puesto.
Político sueco lanza una crítica brutal al Tottenham
Algunos señalan al Tottenham como ejemplo de cómo no se deben llevar los negocios, ya que sus decisiones cuestionables impiden que se logren avances positivos. El político sueco Mikael Damberg ha lanzado una crítica algo sorprendente a la institución futbolística inglesa.
Durante un discurso parlamentario, en el que se debatían los problemas financieros de Suecia, dijo: «Naturalmente, pienso en el Tottenham Hotspur, también conocido como Spurs, uno de los clubes más distinguidos y ricos de Inglaterra, con un estadio enorme y una base de seguidores numerosa y dedicada, todo lo que se necesita para ser considerado un "equipo de primera".
«A pesar de ello, el Tottenham se encuentra en crisis. Lucha en la parte baja de la tabla, a solo unos puntos de la zona de descenso. No porque le falten recursos o beneficios, sino porque ha desperdiciado oportunidades.
Debido a decisiones erróneas, a una gestión general ineficaz y a un pensamiento a corto plazo, han perdido su rumbo y su estabilidad.
Al club se le ha dado el nombre de «Spursy», [que es] cuando tienes oportunidades pero no obtienes resultados. Señora Presidenta, así es precisamente como el Ministro de Finanzas está gestionando la economía sueca. Suecia tiene el poder, la capacidad y los recursos. Contamos con las empresas, la mano de obra y la capacidad de innovación para que la economía sueca prospere».
Continuó diciendo: «El Gobierno corre el riesgo de convertir a Suecia en un "Spursy". Eso no puede ser. Suecia no puede comportarse como el Tottenham».
Postecoglou afirma que el Tottenham no es un «gran club».
Postecoglou, que fue relevado de sus funciones como entrenador tras conseguir un trofeo muy esperado, ha sugerido que el Tottenham no es tan fuerte como le gusta creer.
Ha declarado a The Overlap: «Es un club realmente curioso en cuanto a entender qué es lo que están tratando de construir. ¿Qué son? Obviamente, han construido un estadio increíble, unas instalaciones de entrenamiento increíbles. Pero cuando miras el gasto, en particular, ya sabes, su estructura salarial, no son un gran club.
Creo que no se dieron cuenta de que, para ganar, hay que arriesgarse en algún momento. Y ese es el ADN del club. Cuando entras en el Tottenham, lo que ves por todas partes es «atreverse es hacer». Está por todas partes. Y, sin embargo, sus acciones son casi la antítesis de eso.
«Te guste o no, hay que reconocerle el mérito a Daniel [Levy], porque ese camino ha dado lugar a un nuevo estadio y nuevas instalaciones, pero al tomar un camino seguro, creo que no se dieron cuenta de que, para ganar, hay que arriesgar en algún momento. Y ese es el ADN del club.
Seguía sintiendo que el Tottenham, como club, decía «somos uno de los grandes», y la realidad es que no creo que lo sean, según mi experiencia de los últimos dos años sobre cómo actúan».
El entrenador interino Tudor al mando en el derbi del norte de Londres
Frank fue despedido sin contemplaciones por los Spurs tras ganar solo dos de sus últimos 17 partidos al frente del equipo. Solo había tomado las riendas en el norte de Londres durante el verano de 2025, pero ahora Igor Tudor ha ocupado su puesto de forma interina.
El técnico croata se enfrentará a un bautismo de fuego tras aceptar hacerse cargo del equipo hasta el final de la temporada, y su primer partido será el derbi contra su archirrival, el Arsenal, el domingo.
