Tottenham Arsenal GFX 16:9Getty/GOAL

El Tottenham desperdició su oportunidad de dominar el norte de Londres, y es posible que el Arsenal no le dé otra

Durante la mayor parte de su historia como rivales, el Arsenal ha tenido ventaja sobre el Tottenham. Ya sea desde 1913, cuando el Woolwich Arsenal se trasladó al territorio de los Spurs al norte del río Támesis, desde 1919, cuando los Gunners vencieron al Tottenham y fueron elegidos para formar parte de la Football League, o al ganar dos veces el título en White Hart Lane, la mitad roja de este conflicto ha sido a menudo superior.

Todavía ha habido períodos de supremacía del Tottenham. Me vienen a la mente los ganadores del doblete y acaparadores de trofeos de la década de 1960 y, más recientemente, los Spurs tuvieron la oportunidad de alejarse del Arsenal cuando este alcanzó su punto más bajo del siglo XXI. Por desgracia, esos papeles se han invertido por completo y han vuelto al statu quo.

GOAL te cuenta la historia de cómo el Tottenham cedió el control del norte de Londres al Arsenal, quizá para siempre.

  • Arsenal FC v 1. FC Koeln - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport

    Los últimos años de Wenger

    Antes de que Arsene Wenger se hiciera famoso por ser el hombre de la FIFA que intentaba radicalizar la ley del fuera de juego sin motivo aparente, era un legendario entrenador de fútbol que revolucionó el fútbol inglés. Ampliamente reconocido por transformar el scouting y la salud entre los equipos de la Premier League, el Arsenal de Wenger ganó tres títulos de la Premier League, convirtiéndose en el primer equipo desde el Preston North End en el siglo XIX en terminar una temporada invicto. Esa campaña de 2003-04 fue la segunda vez que los Gunners se hicieron con la liga en el estadio del Tottenham.

    Sin embargo, esa sigue siendo la última vez que el Arsenal se coronó rey de Inglaterra. Wenger, a pesar de las ofertas de equipos como el Real Madrid, decidió quedarse en el club mientras este atravesaba ocho años de gestión de la deuda provocada por su traslado de Highbury al Emirates Stadium, que costó 390 millones de libras. Durante este tiempo, el Arsenal no pudo gastar tan generosamente como sus rivales, ya que las normas del juego limpio financiero no entraron en vigor hasta 2011, y tuvo que vender a jugadores clave para equilibrar las cuentas.

    El Arsenal puso fin a una sequía de nueve años sin títulos en 2014 al ganar la FA Cup, y ese verano parecía haberse liberado de las restricciones financieras que tanto habían pesado sobre Wenger y el club durante casi una década. Por desgracia, el fútbol había cambiado mucho en ese momento, y los debates sobre el futuro a largo plazo de Wenger nunca terminaron realmente desde que comenzaron alrededor de 2013, mientras que el ruido solo se amplificó en la nueva era de las redes sociales.

    Al final de la temporada 2016-17, por primera vez bajo la dirección de Wenger, el Arsenal no logró terminar entre los cuatro primeros de la Premier League. Solo duraría una temporada más antes de dimitir.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    La revolución de Pochettino

    En medio de las discusiones parlamentarias y los referéndums de los aficionados sobre Wenger, el Tottenham estaba volviendo a recomponerse discretamente. Mauricio Pochettino fue nombrado entrenador jefe, y más tarde ascendido a mánager, en 2014, y se ganó a los aficionados con su estilo de alta intensidad y su simpatía. Mientras que antes entrenadores populares como Martin Jol y Harry Redknapp hacían parecer que el cuarto puesto era el límite de las capacidades de los Spurs, Pochettino rompió ese techo de cristal.

    El Tottenham luchó contra el Leicester City por el título de 2015-16, aunque solo llegó a estar a cuatro puntos de los Foxes, que vivían un cuento de hadas, en la recta final de esa temporada. Un inexplicable colapso hizo que los Spurs cayeran al tercer puesto en la última jornada, por detrás del Arsenal, lo que recordó a todos que el equilibrio de poder aún no había cambiado en el norte de Londres.

    Una temporada después, sin duda lo había hecho. En abril de 2017, por primera vez en 22 años, los Spurs acabaron con la tradición del Arsenal del «St Totteringham's Day» (el día en que se hace matemáticamente imposible que el Tottenham termine por delante de los Gunners) al vencer al equipo de Wenger por 2-0 en el último derbi del norte de Londres en el antiguo White Hart Lane.

    «Los Spurs merecieron ganar, tenemos que aceptarlo y analizarlo. Es muy decepcionante, pero el objetivo al comienzo de la temporada no es terminar por encima de los Spurs, es ganar la liga. Se lo merecen», dijo Wenger, abatido, después del partido.

    Los hombres de Pochettino terminarían con un récord del club de 86 puntos, solo superados por los 93 puntos del campeón, el Chelsea. Esto demostró que este equipo de los Spurs no era flor de un día y que merecía formar parte de los «seis grandes» de la Premier League.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - UEFA Champions League FinalGetty Images Sport

    Los casi campeones de Europa

    El Tottenham tuvo su oportunidad de arrebatarle al Arsenal el control del norte de Londres para siempre. Contaba con uno de los entrenadores más prometedores del mundo, Pochettino, que había formado un núcleo joven de estrellas como Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min y Christian Eriksen, mezclado con la experiencia de Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld y Mousa Dembele.

    El once inicial de los Spurs, que había coqueteado con el título, estaba entre los mejores de Europa, pero aún le faltaba profundidad. No ayudó que tuvieran que abandonar White Hart Lane, donde habían permanecido invictos durante toda la temporada 2016-17, para pasar un año y medio en Wembley antes de regresar al Tottenham Hotspur Stadium.

    Mientras tanto, siempre parecía haber una especie de guerra civil dentro del Arsenal a ambos lados de la salida de Wenger en 2018. ¿Era Jack Wilshere mejor que Aaron Ramsey a pesar de que ambos estaban constantemente lesionados? ¿Debía construirse el equipo en torno a Mesut Ozil o Alexis Sánchez? ¿Por qué sigue jugando Shkodran Mustafi? ¿Era Unai Emery el hombre adecuado para sustituir a Wenger?

    En el Tottenham había una sensación de unidad que se había erosionado en el Arsenal desde que ganaron el título en 2004. Todo el mundo en los Spurs parecía estar en sintonía, hasta que Pochettino, en mayo de 2018, pidió por primera vez como entrenador a la directiva que le ayudara en el mercado de fichajes. Esta respondió sin fichar a ningún jugador nuevo en las dos siguientes ventanas de fichajes.

    Sin embargo, contra todo pronóstico, el Tottenham alcanzó su primera final de la Liga de Campeones en 2018-19, escapando de un grupo de la muerte tras sumar un punto en tres partidos, eliminando al favorito del torneo, el Manchester City, gracias a una polémica decisión del VAR y marcando con el último disparo de la semifinal contra el Ajax. El Arsenal también se había clasificado para la final de la Europa League, pero el ánimo de sus aficionados no mejoró.

    En las tres semanas previas a ambas finales, muchos seguidores del Arsenal se sentían incómodos ante la perspectiva de que el Tottenham ganara la Champions League antes que ellos. Lo que ocurrió en la Europa League palideció en comparación con la idea de que los Spurs se convirtieran en los reyes de Europa. Fue un gran alivio cuando el equipo de Pochettino perdió 2-0 ante el Liverpool, lo que suavizó el golpe de la derrota por 4-1 del Arsenal ante el Chelsea.

    Esa fue la oportunidad más clara y cercana que ha tenido el Tottenham de dominar el norte de Londres a una escala tan trascendental.

  • Tottenham Hotspur v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Corto plazo frente a largo plazo

    Casi seis meses después de la final de la Liga de Campeones, el presidente del Tottenham, Daniel Levy, tomó la controvertida decisión de sustituir a Pochettino por José Mourinho, con la esperanza de que «el Especial» convirtiera al Spurs de un equipo que siempre se queda a las puertas en un equipo ganador. Algunos informes también afirmaban que Levy temía que el Arsenal estuviera preparando a Mourinho como sucesor del criticado Emery, que fue despedido dos semanas después de Pochettino.

    Levy afirmó en el documental de Amazon Prime sobre los Spurs, «All or Nothing», que consideraba a Mourinho uno de los dos mejores entrenadores de fútbol en ese momento, a pesar de su reciente historial de malos resultados y de haber sido despedido tanto por el Chelsea como por el Manchester United. Mourinho terminó sexto en la temporada 2019-20 y fue despedido días antes de la final de la Carabao Cup 2020-21 contra el Manchester City, para gran desconcierto de los jugadores, aunque no fuera muy popular entre los aficionados.

    El Arsenal tomó un camino diferente. Mientras que el Tottenham se centró en el corto plazo, los Gunners lo desmontaron todo y planificaron el futuro. El ex capitán Mikel Arteta, que fue asistente de Pep Guardiola en el Manchester City y estuvo a punto de suceder a Wenger en 2018, fue nombrado entrenador. Al igual que Pochettino, impresionó lo suficiente a la directiva como para que le concedieran el título de entrenador más adelante.

    Hubo otros cambios entre bastidores en el Emirates Stadium, con Edu Gaspar, parte de los «Invincibles» de 2003-04, ascendido de director técnico a director deportivo, mientras que Raúl Sanllehi se marchó y fue sustituido por Vinai Venkatesham como director ejecutivo.

    El Arsenal de Arteta, liderado por las hazañas de Pierre-Emerick Aubameyang, ganó la FA Cup 2019-20, aunque registró dos octavos puestos consecutivos en la Premier League, su peor resultado desde la época anterior a Wenger. No obstante, se aceptó que la reconstrucción tardaría un par de años más en dar sus frutos.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta supera a otro

    La temporada 2021-22 trajo de vuelta los días felices de una lucha directa entre los rivales del norte de Londres por terminar cuartos, nuevamente basada en filosofías completamente diferentes. El Arsenal superó su mal comienzo de temporada y mantuvo su confianza en Arteta, que apostó por una nueva generación de estrellas como Bukayo Saka, Martin Odegaard y Gabriel Martinelli para cambiar su suerte. Por su parte, los Spurs despidieron al nuevo entrenador Nuno Espirito Santo tras 10 partidos y contrataron al exentrenador del Chelsea Antonio Conte.

    Al entrar en los últimos tres meses de la temporada, quedó claro que los Spurs y el Arsenal eran los únicos aspirantes serios al último puesto de la Liga de Campeones. Para añadir más emoción a la mezcla, se reprogramó el derbi para la penúltima semana de la campaña, ya que el partido original se pospuso en circunstancias controvertidas, ya que el Arsenal se quejó de que no tenía suficientes jugadores disponibles. El Tottenham afrontó ese partido sabiendo que una derrota habría supuesto que el Arsenal se hiciera con el cuarto puesto, mientras que ellos aún necesitaban que los Gunners perdieran puntos para poder superarles.

    Los hombres de Conte ganaron 3-0, mientras que el joven equipo de Arteta perdió en Newcastle días después, lo que permitió a los Spurs volver a situarse por encima de ellos en los cuatro primeros puestos. Gran parte del debate en las últimas semanas de esa temporada se centró en lo que la clasificación para la Liga de Campeones supondría para sus respectivos y entrelazados futuros: se pronosticaba que los Spurs volverían a ser aspirantes al título tras haber hecho lo suficiente para mantener a Conte, Kane y Son, mientras que el Arsenal aún estaba a un par de años de alcanzar ese estatus. No podríamos haber estado más equivocados.

  • Everton v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Club con un plan

    El hecho de no haber conseguido la clasificación para la Liga de Campeones no afectó mucho a los planes del Arsenal para el verano de 2022, ya que ficharon a Gabriel Jesús y Oleksandr Zinchenko del Manchester City y dieron la bienvenida a William Saliba, que regresaba tras una fructífera cesión en el Marsella. Los fichajes estrella del Tottenham fueron Richarlison, Yves Bissouma, Clement Lenglet, cedido, y el veterano Ivan Perisic.

    Conte, que nunca ha sido capaz de compaginar el fútbol europeo con el nacional, perdió los nervios durante una extraordinaria rueda de prensa en marzo de 2023 y fue despedido poco después, ya que el club y el entrenador nunca llegaron a ponerse de acuerdo en su visión. En ese momento, los Spurs eran quintos, mientras que el Arsenal lideraba la tabla con varios puntos de ventaja y estaba viendo recompensada su paciencia en un plan a largo plazo. Aún no han conseguido su primer título, pero tres segundos puestos consecutivos no son nada despreciables, a menos que seas el Manchester City o el Liverpool, y menos aún si eres el Tottenham.

    Este renacimiento abrió nuevas oportunidades en el mercado para el Arsenal, que se impuso al City para fichar a Declan Rice por 105 millones de libras en 2023 tras una temporada en la que luchó por el título, una muestra de intención que los Spurs nunca mostraron cuando se encontraban en una situación similar.

    El Tottenham ha mostrado su disposición a dar tiempo a sus entrenadores, pero se ha comprometido muy poco a apoyarlos realmente mejorando la plantilla. Como atestiguó Ange Postecoglou en el podcast Stick To Football de Sky Bet la semana pasada, su recompensa por llevar al Spurs al quinto puesto tras vender al máximo goleador de todos los tiempos, Kane, fue el fichaje de un jugador contrastado en la Premier League (Dominic Solanke) y tres adolescentes.

    El australiano tuvo que ganar la Europa League la temporada pasada sacrificando la campaña nacional porque los Spurs simplemente no tenían la profundidad necesaria —recuerden, un problema desde la era Pochettino— para competir en múltiples frentes. Thomas Frank merecía ser despedido a principios de este mes, pero también le falló la jerarquía ahora liderada por el exdirector del Arsenal Venkatesham, que abandonó el Emirates justo antes de que el club volviera a convertirse en una potencia.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    De vuelta a la cima

    No hay duda de que el malestar actual del Tottenham se ha visto agravado por el relativo éxito del Arsenal en los últimos años. Los seguidores de los Gunners están empezando a darse cuenta de que, al igual que sus homólogos del Spurs de la época de Pochettino, los equipos que más te gustan no son necesariamente los que ganan trofeos.

    Pero esa recompensa está sin duda a la vuelta de la esquina para el Arsenal. Cuando ganen un gran trofeo y celebren ese desfile, es posible que la capital tenga que entrar en una especie de confinamiento. Al fin y al cabo, son el club más grande de Londres y los frutos de su trabajo acabarán demostrándolo.

    Por ejemplo, según se informa, 70 000 personas se alinearon en las calles para el último desfile del Chelsea por el título en 2015. El Tottenham recibió a unas 150 000 personas el verano pasado tras ganar la Europa League. Los aficionados del Arsenal tuvieron que aguantar todo el verano oír hablar de los supuestos «campeones de Europa», pero su momento de gloria está al caer y sus rivales de todo el país lo sabrán.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    Los que luchan por evitar el descenso contra los que persiguen el cuádruple

    El derbi del norte de Londres es uno de los partidos más importantes del calendario futbolístico inglés, pero existe un peligro real de que no se dispute la próxima temporada.

    Dependiendo de los resultados de otros equipos, los Spurs podrían llegar al derbi en 17.ª posición, a solo dos puntos de la zona de descenso. Aún no han conseguido ninguna victoria en la liga nacional en 2026 y han recurrido a Igor Tudor para que los rescate del descenso antes de un posible reencuentro con Pochettino en verano. Los aficionados que vivieron la última vez que el Tottenham descendió de la máxima categoría, en 1976-77, afirman que hay grandes similitudes con esta temporada y que la amenaza de jugar en la Championship el año que viene está lejos de ser alarmista.

    El Arsenal, por su parte, tiene la oportunidad de sumar su cuarta victoria consecutiva en el Tottenham Hotspur Stadium. A modo de comparación, los Spurs solo han ganado dos veces en el Emirates. Los Gunners también son favoritos para ganar las cuatro competiciones en las que siguen participando esta temporada, lo que significa que los caminos de estos dos clubes no podrían estar más alejados de lo que están ahora mismo.

    El norte de Londres seguirá siendo rojo en un futuro considerable, independientemente del resultado del domingo, y es incomprensible cómo el Tottenham no solo ha dejado escapar su ventaja en esta carrera armamentística, sino que la ha revertido por completo, y más allá.

