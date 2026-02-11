El tiempo se acaba para Arne Slot: la recta final del Liverpool deja las esperanzas de quedar entre los cinco primeros y el puesto del entrenador pendiendo de un hilo.

Jamie Carragher argumentó, en medio de las repercusiones de la derrota in extremis del domingo, que se produjo tras una semana de descanso, que la única forma en que el Liverpool puede hacer que esta temporada sea «especial» es ganando su séptima Copa de Europa, y no se puede negar que el equipo de Slot parece más adecuado para la competición continental que para la exigente Premier League. Sin embargo, los problemas de los Reds no son solo físicos, sino también claramente psicológicos. Los que en su día fueron monstruos mentales son ahora preocupantemente débiles de voluntad, propensos a derrumbarse cuando la presión realmente aumenta, como lo demuestra el hecho de que ya han igualado el récord de más goles encajados en el tiempo de descuento en una sola temporada de la Premier League (cuatro).
Dado que aún quedan 13 partidos por disputar, no sería de extrañar que los Reds se hicieran con ese récord tan poco deseado. Como confesó Slot, el Liverpool ha llegado a un punto en el que casi espera perder en el último minuto, lo cual es una situación triste y preocupante.
«La cantidad de veces que hemos encajado goles en el tiempo añadido es mucho mayor de lo habitual, ¿es mala suerte o es culpa nuestra?» , se preguntó el exentrenador del Feyenoord. «He probado muchas cosas diferentes, he hecho sustituciones defensivas y el balón ha entrado, he seguido jugando con los mismos jugadores y el balón ha entrado, así que lo hemos intentado todo . Puedo decir que no hemos tenido suerte, eso es indudable. ¿Es entonces mala suerte o parte de lo que somos? Eso es algo que podremos averiguar en los próximos tres o cuatro meses».
Básicamente, el Liverpool está perdiendo la fe en sí mismo, ya no está seguro de quién es, y esta crisis de identidad inoportuna podría costarle la Champions League, lo que Slot reconoció el martes que sería inaceptable.
Es cierto que sus principales rivales entre los cinco primeros están lejos de ser perfectos, como subrayaron los resultados del martes por la noche. Aun así, tanto el United como el Chelsea siguen invictos con sus nuevos entrenadores y, aunque el Villa de Unai Emery, plagado de lesiones, ha pasado de aspirar a un sorprendente título a mirar nerviosamente por encima del hombro, tiene ocho puntos de ventaja sobre el Liverpool, lo que actualmente parece una diferencia insalvable para un equipo que promedia 1,52 puntos por partido esta temporada y que, por lo tanto, va camino de terminar con solo 59 puntos.
El temor real para los fieles de Anfield es que, si los Reds no recuperan de repente la confianza de la temporada pasada en las próximas seis semanas, estarán tan lejos del Villa, el United y el Chelsea cuando llegue mayo que los enfrentamientos directos serán irrelevantes.
Así pues, ya no hay margen para el error. «Tenemos que estar cerca de la perfección», reconoció Slot en vísperas del partido contra el Sunderland. Pero eso parece poco probable si se tiene en cuenta que incluso jugadores como Virgil van Dijk y Alisson Becker están cometiendo errores increíblemente costosos en defensa. Por supuesto, no se puede responsabilizar al entrenador de los errores individuales, pero aunque él insiste en que el rendimiento general del Liverpool ha mejorado, los resultados no lo han hecho y, como él mismo admitió, la clasificación nunca miente.
«Siempre es el reflejo más importante de dónde te encuentras», dijo Slot el domingo, y donde se encuentra el Liverpool ahora mismo es en un gran aprieto. La clasificación para la Liga de Campeones está en juego, junto con el puesto del entrenador.