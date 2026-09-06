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El tiempo que estará de baja es impactante: El Kaabi se somete a una cirugía exitosa

NFC Volos vs Olympiakos
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A. El Kaabi
Grecia
Marruecos

Anuncio del diagnóstico de la escalofriante lesión

La estrella marroquí Ayoub El Kaabi, delantero del club griego Olympiacos, fue sometida la mañana de este domingo a una intervención quirúrgica que resultó exitosa, para tratar su lesión de fractura en la pierna izquierda.

En el minuto 43 del partido entre el Olympiacos y el Volos, correspondiente a la tercera jornada de la liga griega, disputado el sábado, El Kaabi intentaba llegar al balón antes que el portero, cuando este último se lanzó sobre la pelota con gran fuerza y golpeó al jugador marroquí, provocándole una escalofriante lesión por la potencia del choque.

El Kaabi se dolió intensamente, lo que provocó el pánico de todos los presentes en el estadio, antes de la entrada de los médicos, para luego ser trasladado rápidamente a la ambulancia, dada la crítica situación que padeció el jugador.

  • 1Diagnóstico definitivo: fractura en la pierna

    El portal griego Sportal señaló: "El delantero internacional marroquí sufrió una fractura de los huesos (la tibia y el peroné) de su pierna izquierda, poco antes del final de la primera mitad del partido entre Olympiacos y Volos (1-1), correspondiente a la tercera jornada de la Superliga".

    Y añadió: "La operación se realizó en Atenas a manos del médico del Olympiacos, Christos Theos, y su equipo médico, y se completó con éxito".

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  • 2Tiempo de baja previsto para Ayoub El Kaabi

    El sitio griego Protothema señaló: "En cuanto a la duración de su ausencia, se estima que Ayoub El Kaabi necesitará alejarse de las competiciones deportivas durante un periodo que oscila entre 6 y 7 meses".

    Al mismo tiempo, aseguró que "la duración exacta de su ausencia de los terrenos de juego depende en gran medida de la respuesta de su cuerpo al tratamiento y la rehabilitación".

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  • 3El periodo de rehabilitación comienza hoy

    Y según el portal Sport 24 griego, "el Olympiacos informó en un comunicado oficial que la cirugía fue realizada sin contratiempos por el médico principal del equipo, Christos Theos, y su equipo en la clínica P. Faliro, perteneciente al Centro Médico de Atenas".

    Y aclaró: "El periodo posterior a la cirugía transcurre conforme al plan establecido. Además, el conjunto rojiblanco señaló que el periodo de rehabilitación comienza hoy, con el objetivo del regreso gradual, seguro y completo de El Kaabi a la actividad competitiva".

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