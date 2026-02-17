Getty/GOAL
¿El sustituto perfecto de Bruno Fernandes? La leyenda del Manchester United insta a Cole Palmer a realizar un fichaje «increíblemente emocionante» y le dice al actual capitán que considere dejar Old Trafford
Fernandes instó a pensar en sí mismo.
El maestro portugués ha sido el indiscutible motor del United desde su llegada, llevando a menudo al equipo a través de épocas turbulentas con su incansable creatividad. Sin embargo, ahora que el club está bajo la dirección de los copropietarios INEOS y Sir Jim Ratcliffe, ha comenzado una nueva era de reajuste estratégico. Si bien la visión a largo plazo es devolver al United a la cima del fútbol, el futuro inmediato sigue siendo incierto, ya que el equipo sigue luchando por mantener la consistencia en el campo. En este contexto de incertidumbre, Saha cree que el mediocampista portugués debe sopesar su lealtad frente a su cada vez menor tiempo en la élite.
Al hablar del dilema del jugador, Saha admitió que, aunque la dedicación de Fernandes al escudo es incuestionable, la falta de un camino deportivo claro bajo la nueva jerarquía es una preocupación válida. «Creo que, por el respeto que todos le tenemos a Bruno Fernandes, es un jugador fantástico. Tiene que pensar en su futuro porque, viendo la estrategia de INEOS, su forma de pensar es muy incierta», declaró Saha a CasinoHawks.
El exdelantero señaló que, a sus 31 años, la ambición de Fernandes de levantar los mayores trofeos del fútbol podría no encajar con un club que aún se encuentra en plena fase de transición. «La realidad es que puedes querer al club todo lo que quieras, pero eso no importa. En algún momento, tienes que tomar tu propia decisión», añadió Saha. «No se trata solo de trofeos, porque sabemos al 100 %... que Bruno quiere ganar un gran trofeo con el Manchester United».
Aumenta la presión sobre el capitán del United
La responsabilidad que conlleva llevar el brazalete de capitán en Old Trafford es enorme, y en los últimos meses Fernandes ha sido objeto de un intenso escrutinio en lo que respecta a su compromiso a largo plazo. Han surgido sutiles indicios de fricción, con informes que sugieren que el centrocampista se ha visto afectado por la forma en que se ha debatido su futuro en la esfera pública. Saha sugiere que este ruido externo ha afectado al jugador.
«Sería su momento de mayor orgullo porque realmente ama al club y lo ha demostrado con su dedicación. Estaba decepcionado porque ha visto y ha oído algunos comentarios sobre su futuro que no le han gustado», explicó Saha. Hizo hincapié en que Fernandes debe decidir ahora si se siente lo suficientemente apoyado por el cuerpo técnico y la directiva para seguir liderando el proyecto.
Las especulaciones sobre un posible cambio de guardia se intensificaron después de que Fernandes elogiara públicamente a Cole Palmer en las redes sociales tras las recientes hazañas del jugador del Chelsea. Si el capitán del United decide que su etapa en Manchester ha terminado, Saha tiene claro quién debe heredar el trono. Cree que la llegada de Palmer rejuvenecería a un equipo que a menudo ha carecido de consistencia creativa, e incluso sugiere que los dos podrían coexistir brevemente antes de un traspaso definitivo.
Palmer, el sueño del Old Trafford
Si Fernandes se marchara, para ocupar su puesto se necesitaría un talento capaz de soportar la inmensa presión del Teatro de los Sueños. Palmer ha arrasado en la Premier League desde que cambió el Manchester City por el Chelsea, registrando una tasa de participación en goles que rivaliza con la de los mejores de Europa. Su capacidad para funcionar como un ataque en solitario ha despertado miradas de admiración, y Saha está convencido de que es el candidato perfecto.
«Sería increíblemente emocionante ver a Cole Palmer en el Manchester United. Ya no es jugador del Manchester City... Puede jugar prácticamente en cualquier posición del ataque», afirmó Saha con entusiasmo. Aunque los informes sugieren que el United ve al jugador del Chelsea como un «objetivo soñado», con un posible traspaso récord de 150 millones de libras, Saha destacó la capacidad única del centrocampista para prosperar en medio del caos.
Saha señaló la versatilidad y la ética de trabajo de Palmer, que le han convertido en el indiscutible protagonista de Stamford Bridge a pesar de la errática rotación de la plantilla del club. «Ha conseguido jugar en el Chelsea con quizás 10 tipos diferentes de delanteros y sigue siendo el hombre clave. Eso demuestra lo fiable que es», señaló el francés.
El Chelsea insiste en que su estrella es intocable.
A pesar del entusiasmo de Saha, sacar a Palmer de Londres supondría un reto logístico y financiero monumental para Ratcliffe. El Chelsea considera al internacional inglés como la piedra angular de su proyecto y ha protegido su valor atándoselo con un contrato que se extiende hasta 2033. Sin embargo, Saha se mantiene firme en que, si el United se ve obligado a sustituir a su capitán, debe aspirar a lo mejor.
«Si Bruno Fernandes deja el Man Utd, Cole Palmer sería el sustituto perfecto. Es un jugador emocionante y aún joven, con una energía y una confianza que encajarían perfectamente en Old Trafford», concluyó.
