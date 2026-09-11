El Real Madrid desaprovechó la oportunidad de fichar a Rodri y ahora paga caro ese error, después de sufrir carencias en el centro del campo, algo que quedó en evidencia ante el Inter de Milán, ante la ausencia de un centrocampista del nivel que ofrece el jugador del Barcelona.

El diario Sport señaló, en un informe, que el equipo del entrenador José Mourinho no impone su dominio en los partidos y basa su arma principal en las transiciones rápidas, con el fin de dar a Vinícius, Mbappé y Bellingham la oportunidad de finalizar las jugadas en el último tercio.

Sin embargo, los rivales logran arrebatarle el balón para luego generar peligro y crear ocasiones de gol, y Courtois salvó al conjunto merengue de daños importantes, en un contexto en el que el Real Madrid no hizo todo lo que estaba en su mano para fichar a Rodri.

El Real Madrid prefirió centrarse en un jugador con una mayor vocación ofensiva como Bernardo Silva, a quien rechazó el Barcelona, mientras sigue apoyándose en Tchouaméni, Valverde y Camavinga como jugadores de construcción de juego, pese a carecer del talento que posee Rodri.

La construcción de las jugadas y la creación de juego es la tarea pendiente para el equipo del entrenador Mourinho, y Arda Güler o Trent Alexander-Arnold podrían representar soluciones de emergencia, pero todas estas opciones quedan lejos de lo que Rodri puede ofrecer.

Por este motivo, el club merengue ha comenzado a moverse de cara al mercado de fichajes invernal, una ventana en la que puede solventar la carencia que sufre en esa posición, mediante un nombre al que ya estuvo vinculado en verano y que podría representar una oportunidad disponible en el mercado: Martín Zubimendi, estrella del Arsenal.

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