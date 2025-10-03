Sunderland Man Utd GFXGOAL
Richard Martin y Nicolás De Marco

El Sunderland, que está en lo más alto, está mostrando al caótico Manchester United cómo se debe gestionar un club de fútbol y aspira a hurgar en la herida de Amorim

Welcome to Wrexham mostró al mundo el dolor y la gloria del fútbol de las ligas inferiores británicas, pero nunca habría existido sin Sunderland Till I Die. Rob McElhenney vio el documental por recomendación de su amigo actor Humphrey Ker y quedó inmediatamente enganchado. Después de terminar la serie, decidió al instante que quería invertir en un club de ligas inferiores y pronto nació su ambicioso proyecto con Ryan Reynolds.

Pero mientras Welcome to Wrexham muestra a un pequeño y humilde club en ascenso gracias a una suntuosa adquisición, Sunderland Till I Die retrata a un gigantesco club en caída libre. El centrocampista Darron Gibson amenaza con golpear a un aficionado durante una discusión en estado de embriaguez. Jack Rodwell se niega a dejar el club mientras su salario de £70,000 por semana los está llevando a la bancarrota. 

El entrenador Chris Coleman es criticado abiertamente por uno de sus jugadores y luego es objeto de un ataque verbal por parte de un aficionado furioso. ¿Por qué el aficionado está tan enojado? El club acaba de ser relegado a la League One por primera vez en su historia, después de haber estado en la Premier League durante los últimos 10 años.

Los sufridos aficionados del Sunderland pasan por momentos difíciles en cada episodio y su dolor visible hace que la serie sea atrayente de ver. Lo suficiente como para atraer a un actor estadounidense que no tenía interés previo en el deporte a comprar su propio club.

Sunderland permaneció atrapado en el tercer nivel del fútbol inglés durante tres años y fue motivo de burla para los aficionados de todo el país. Pero ahora están de vuelta en la máxima categoría y ya nadie se ríe. Y el sábado, tendrán en la mira a un Manchester United en crisis…

    Nadando contra corriente

    En las dos últimas temporadas, los seis equipos que ascendieron a la Premier League han descendido directamente, pero el Sunderland está decidido a hacer que su tan esperado regreso al gran escenario finalmente dure. 

    Han ganado tres y empatado dos de sus seis partidos, perdiendo solo contra el Burnley. Son quintos en la Premier League y tienen el puntaje más alto en esta etapa de la temporada para un equipo ascendido en los últimos 13 años. 

    El Sunderland rompe la tendencia de otras maneras también. Tienen al propietario más joven del fútbol inglés, Kyril Louis-Dreyfus, un multimillonario francés de 28 años que compró el club en 2021 cuando estaban en el abismo de la tercera división y acababan de soportar la peor temporada de su historia. 

    El Sunderland fue valorado en alrededor de £40 millones ($53 millones) en el momento de la adquisición. En contraste, el presidente de INEOS, Sir Jim Ratcliffe, pagó £1.25 mil millones para comprar un 27.7 por ciento de acciones en el United en 2024.

    Éxito local

    Aunque Louis-Dreyfus nació en una familia multimillonaria y su padre solía ser dueño del Marsella, él no es un mecenas. Mientras supervisó una renovación del campo de entrenamiento y mejoras en el Estadio de la Luz tras el regreso a la Premier League, no financió lujosamente su resurgimiento. 

    Sunderland tuvo la 14ª nómina más alta del Championship el año pasado y el equipo más joven, con una edad promedio de 22 años. Terminaron cuartos en la tabla, y aunque estaban a 24 puntos de los ganadores Leeds, derrotaron a los favoritos Sheffield United, llenos de dinero de los pagos de descenso de la Premier League, en una emocionante final de play-off. El ascenso se debió mucho a los jugadores locales, un área que Louis-Dreyfus y el director deportivo Kristjaan Speakman estaban interesados en desarrollar cuando asumieron sus roles en la temporada 2020-21. 

    En un resumen adecuado de cómo el club ha vuelto a ser admirado, el gol decisivo fue anotado por el graduado de la academia Tom Watson. Aunque el extremo ya había sido vendido a Brighton por £10 millones, lo que indica la rapidez con la que el club avanza. Otros jugadores de la academia, como Dan Neil - el capitán del año pasado - además del mediocampista de 18 años Chris Rigg y el portero Anthony Patterson, también jugaron grandes roles en la campaña de ascenso.

    Empezando desde cero

    Y sin embargo, en lugar de dar palmaditas en la espalda a los muchachos locales convertidos en buenos, el club firmó nuevos jugadores para competir con ellos. El portero holandés Robin Roefs ha usurpado a Patterson como el número 1 y jugó un papel fundamental en la reciente victoria 1-0 en Nottingham Forest, haciendo seis paradas. Neil tuvo el brazalete de capitán arrebatado por el nuevo fichaje Granit Xhaka y solo ha hecho una aparición, como suplente, esta temporada.

    "Es una nueva temporada y empezamos desde cero con un nuevo equipo", es como el entrenador Regis Le Bris explicó el enfoque implacable del club. "Al mismo tiempo, es la vida para cada jugador en el campo. Tienen que aceptar que, para enfrentar el desafío de la Premier League, primero debes aceptar el desafío por tu propia posición. 

    "Si lo tomas positivamente, estás en el estado de ánimo correcto. Hasta ahora, es realmente fácil con cada jugador. Tienen tiempo para digerir la nueva configuración. La competencia se está volviendo más difícil para todas las posiciones. Cada jugador en el equipo sabe que es importante tener el mejor equipo posible para ser competitivo en la Premier League."

    Venta inteligente, compra astuta

    Un total de 17 jugadores se fueron en el verano mientras que 15 llegaron, ya que el club desembolsó £167.1 millones, dándoles el noveno gasto más alto en transferencias de la liga y el quinto gasto neto más alto.

    Pudieron financiar algunos de los acuerdos gracias a algunas ventas inteligentes por un total de £44 millones, siendo la principal de ellas la venta de Jobe Bellingham al Borussia Dortmund por una tarifa récord del club de £27 millones, que potencialmente puede aumentar a £32 millones. La venta de Jack Clarke al Ipswich el año pasado generó £15 millones.

    El resto de los fichajes fue financiado por la enorme ganancia de la promoción a la Premier League, que vale un mínimo de £200 millones en dinero de televisión e ingresos comerciales, según la BBC. Es una apuesta en cierto sentido, pero hasta ahora está dando sus frutos. También hay una lógica en el modelo de reclutamiento del Sunderland, que, según The Telegraph, está dictado por una mezcla de análisis de datos avanzados y evaluación a simple vista. 

    Además del director deportivo Speakman, el club contrató al exfutbolista Florent Ghisolfi como director de fútbol, habiendo trabajado en roles similares en Roma, Lens y Nice. Ayudó a reclutar al fichaje estrella del verano Enzo Le Fee de Roma este verano, mientras que su conocimiento del mercado francés les ayudó a fichar a Nordi Mukiele del Paris Saint-Germain y Habib Diarra del Strasbourg.

    Cambio de mentalidad

    Quizás el fichaje más importante, sin embargo, fue Granit Xhaka, quien renunció al fútbol de la Liga de Campeones con Bayer Leverkusen para mudarse al noreste. Según The Guardian, el excentrocampista del Arsenal quedó impresionado cuando Louis-Dreyfus le mostró su plan de negocio de 10 años para el club. Cuando Sunderland quiere fichar a un jugador, le envían un video explicando la historia del club y su resurgimiento. Cuando las conversaciones avanzan, se les presentan más detalles sobre la inversión en el campo de entrenamiento y su filosofía de juego bajo Le Bris.

    "Mi percepción de Sunderland era que era un gran club que había tocado fondo", dijo Speakman a The Telegraph en 2024. "Me sorprendió cuando llegué a las instalaciones de entrenamiento, la forma en que la gente lo trataba y pensaba en ellas. Todo el club de fútbol había recibido un golpe. No había mucho optimismo o emprendimiento, todos estaban en modo de supervivencia. Cambiar esa mentalidad es realmente, realmente difícil, pero eso es lo que hemos intentado hacer."

    En el renovado campo de entrenamiento, los equipos masculino y femenino están completamente integrados, comparten instalaciones y comen juntos en la cantina. El equipo femenino también ha tenido un fuerte comienzo de temporada, actualmente se encuentra en cuarto lugar en la WSL2 mientras sigue invicto.

    Acelerando la salida de Amorim

    Sunderland no se ha enfrentado a United desde 2017, cuando David Moyes era su entrenador y Jose Mourinho estaba a cargo de los Red Devils.

    United también tiene un centro de entrenamiento renovado, pero el equipo aún no ha visto sus beneficios en el campo. Han sido sorprendidos por balones largos en sus seis partidos, y Ruben Amorim estaba furioso porque fueron superados por dos contragolpes rápidos en la derrota de la semana pasada ante Brentford. Sunderland les ofrecerá poco respiro, y los notorios saques de banda largos de Mukiele pondrán a prueba aún más la frágil defensa del portugués.

    Las paredes han comenzado a cerrarse sobre Amorim desde la rendición de United en el Gtech Stadium. Wayne Rooney afirmó que los Red Devils han "perdido su alma" y declaró que no tenía "fe" en que Amorim revertiría la situación. Jamie Carragher, por su parte, describió el mandato de Amorim como “un desastre” y declaró: "Esto tiene que terminar lo más pronto posible."

    Sunderland solo ha ganado una vez en Old Trafford desde 1968 (cuando Ryan Giggs era entrenador interino en 2024), pero una victoria el sábado pondría a Amorim al borde del despido de cara al parón internacional, el momento ideal para hacer un cambio.

    Amorim resistió los planes de Amazon Prime para hacer un documental de All or Nothing sobre United esta temporada, y los neutrales deben estar molestos porque habría sido una visión increíble. Pero incluso sin cámaras dentro del vestuario y el centro de entrenamiento, United ha descendido al caos. Y dice mucho que Sunderland, el club cuya caída fue transmitida al mundo, ahora parece ser un club modelo en comparación.

