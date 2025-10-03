El Sunderland, que está en lo más alto, está mostrando al caótico Manchester United cómo se debe gestionar un club de fútbol y aspira a hurgar en la herida de Amorim

Pero mientras Welcome to Wrexham muestra a un pequeño y humilde club en ascenso gracias a una suntuosa adquisición, Sunderland Till I Die retrata a un gigantesco club en caída libre. El centrocampista Darron Gibson amenaza con golpear a un aficionado durante una discusión en estado de embriaguez. Jack Rodwell se niega a dejar el club mientras su salario de £70,000 por semana los está llevando a la bancarrota.

El entrenador Chris Coleman es criticado abiertamente por uno de sus jugadores y luego es objeto de un ataque verbal por parte de un aficionado furioso. ¿Por qué el aficionado está tan enojado? El club acaba de ser relegado a la League One por primera vez en su historia, después de haber estado en la Premier League durante los últimos 10 años.

Los sufridos aficionados del Sunderland pasan por momentos difíciles en cada episodio y su dolor visible hace que la serie sea atrayente de ver. Lo suficiente como para atraer a un actor estadounidense que no tenía interés previo en el deporte a comprar su propio club.

Sunderland permaneció atrapado en el tercer nivel del fútbol inglés durante tres años y fue motivo de burla para los aficionados de todo el país. Pero ahora están de vuelta en la máxima categoría y ya nadie se ríe. Y el sábado, tendrán en la mira a un Manchester United en crisis…