El seleccionador de Suecia da noticias sobre los lesionados Alexander Isak y Dejan Kulusevki antes de las decisivas eliminatorias para el Mundial

La forma física de Kulusevski es motivo de especial preocupación, ya que se ha perdido toda la temporada nacional actual tras someterse a una importante operación de rótula el pasado mes de mayo. Potter admitió que, por el momento, solo le queda esperar, mientras el equipo médico trabaja sin descanso para que sus talismanes estén disponibles. «Ahora mismo solo nos queda cruzar los dedos y esperar que podamos recuperar a algunos de esos jugadores», afirmó. «Pero si no es así, tendremos que encontrar una solución con los jugadores que tenemos disponibles».

La rehabilitación del jugador de 25 años ha sido descrita como un proceso «lleno de altibajos» por personas cercanas a él. Antes de su reciente marcha, el exentrenador del Tottenham Thomas Frank dio una idea de la complejidad de la recuperación del centrocampista sueco, explicando: «Es una lesión complicada, en la que es importante asegurarse de que no haya dolor en la rodilla. Por eso le pusieron una inyección y esperamos que le ayude. Así que, en tres o cuatro semanas, estará sobre el césped sin dolor». Sin embargo, recientemente se ha visto a Kulusevski viajando a Barcelona para someterse a nuevas consultas médicas, lo que sugiere que su regreso no es inminente.