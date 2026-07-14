El secreto de los españoles... Mbappé cae en la trampa

Kylian Mbappé, capitán de Francia, ha brillado en este Mundial: marcó 8 goles y suma 20 en 3 ediciones.
Además, con 21 partidos se convirtió en el francés con más encuentros mundialistas, superando a Hugo Lloris (20).
Sin embargo, no pudo evitar la derrota 2-0 ante España en semifinales.
El diario «Sport» analizó cómo Mbappé cayó en la trampa del «matador» español.
El marcaje de los centrales y el apoyo de los laterales, con Rodri, lo anularon.
Cuando Mbappé se abrió a la izquierda para buscar a Pedro Porro, Lamine Yamal y los centrocampistas cerraron los espacios.