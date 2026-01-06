Rondo on CoachesGOAL
El Rondo: Tres despidos que sacudieron los banquillos con Ruben Amorim, Enzo Maresca y Wilfried Nancy en el foco

GOAL analiza tres decisiones que sacudieron el fútbol tras las salidas de Enzo Maresca, Ruben Amorim y Wilfried Nancy la semana pasada.

Es temporada de despidos en el fútbol europeo.

Enero suele ser el mes de los fichajes, cuando los jugadores se mueven y los aficionados especulan con quién podría reforzar a su equipo. Pero también es una época en la que las oficinas de los clubes entran en ebullición. ¿No convence el trabajo del entrenador? El inicio de año es un momento ideal para un golpe de timón. Año nuevo, técnico nuevo.

Eso sí, no todos los despidos son iguales. Y en los últimos siete días se produjeron tres casos muy distintos entre sí.

El primero en salir fue Enzo Maresca. Pese a haber guiado al Chelsea a dos títulos en los últimos ocho meses, dejó el club tras una mala racha de resultados y en medio de versiones sobre tensiones con la directiva del Manchester City por la posibilidad de asumir el cargo principal, algo que no habría sido extraño dado su pasado como asistente en el club.

Después llegó el turno de Ruben Amorim, una apuesta que desde el inicio generó dudas. El Manchester United había mostrado una mejora evidente respecto a la temporada anterior, pero el equipo parecía vivir siempre al borde del despido ante cualquier tropiezo. El lunes, ese límite finalmente se cruzó.

El trío lo completó Wilfried Nancy, elegido Entrenador del Año de la MLS en 2024. Su etapa en el Celtic fue breve y problemática. Con el club ya instalado en un clima de crisis, la dirigencia optó por un técnico meticuloso y orientado al proceso, un perfil que requiere tiempo para construir. La combinación nunca terminó de encajar y su salida se concretó tras la derrota ante el Rangers en el Old Firm del fin de semana.

Pero, ¿qué lectura dejan estas decisiones? ¿Fueron realmente justificadas? Y, en particular, ¿tuvo Nancy una oportunidad justa en apenas 33 días al frente del equipo?

Los escritores de GOAL analizan el trío de despidos mientras avanza la temporada europea.

    ¿Qué despido de un entrenador te sorprendió más?

    Tom Hindle: Probablemente Amorim, aunque solo sea porque parecía haber logrado capear el temporal un poco. Durante los últimos 12 meses, Amorim parecía estar buscando activamente que lo despidieran, pero de algún modo se volvió casi invencible. Incluso había indicios de cierta mejora y algo de flexibilidad táctica dentro de su sistema “a mi manera o al camino”. Entonces, otra vez, tal vez no critiques públicamente a tus empleadores cada semana si quieres conservar el trabajo.

    Ryan Tolmich: En realidad, todo esto venía gestándose desde hace semanas. Los rumores sobre el futuro de Maresca circulaban constantemente, y cuando se supo que le había dicho al club que podría buscar otros trabajos, la decisión quedó clara. Algo similar pasó con Amorim tras su vehemente diatriba sobre ser entrenador, no director técnico. Por su parte, Wilfried Nancy nunca iba a durar dadas las derrotas, especialmente la más reciente ante Rangers. De los tres, sin embargo, el factor que marca la diferencia es el éxito: Maresca lo tuvo en abundancia, lo que convierte su salida en una crítica aún más dura hacia su club.

    ¿Cuál despido fue el más duro?

    Tom Hindle: Sin dudas, Maresca. Sí, el fútbol puede ser un poco aburrido y su equipo atravesó una mala racha, pero el Chelsea también está plagado de lesiones, y el italiano es indudablemente un entrenador talentoso. Parece haber un desajuste total en el club sobre lo que deberían esperar. Su plantilla, en este momento, es lo suficientemente buena como para llegar a la Liga de Campeones, aunque todavía un poco lejos de la gloria de la Premier League. No hay nada de malo en eso. Maresca los tenía en el camino correcto, y eso debería ser suficiente. En cuanto a lo de hablar con el Manchester City, ¿realmente vamos a sugerir que los entrenadores o sus agentes no hablen con otros clubes? Hay que madurar.

    Ryan Tolmich: Sin duda, Maresca. Esto demuestra aún más que el Chelsea no quería un entrenador, sino un asistente. En un deporte marcado por grandes personalidades, con el técnico más legendario del club quizá siendo el más influyente, el Chelsea ha optado claramente por un enfoque más empresarial, donde el entrenador es más un gestor intermedio que un CEO. Maresca estaba manejando bien la situación… hasta que el club decidió que ya no era suficiente, a pesar de sus éxitos en el campo.

    ¿Qué opinas del tiempo de Marseca en el Chelsea?

    Tom Hindle: ¡Exitoso! Ganó la Europa Conference League y la Copa Mundial de Clubes. Claro, deberían haber ganado la primera sin problemas, pero la segunda es un logro real. Dio oportunidades a jugadores nuevos, manejó con bastante acierto una plantilla inflada y estabilizó un club caótico. ¿Qué más se puede pedir?

    Ryan Tolmich: Esto refleja la desconexión entre el fútbol real y lo que ocurre en la sala de juntas. El Chelsea fue reconocido como campeón del mundo hace apenas unos meses y, aunque no están ganando la liga, siguen bien posicionados en la lucha por los cuatro primeros, justo como deberían. Aun así, Maresca se va, y eso no manda el mejor mensaje a quien lo suceda. El reemplazo será el duodécimo entrenador en dirigir un partido del Chelsea en la última década. ¿Quién querría un trabajo así, incluso con todo el dinero que ofrece?

    ¿Qué opinas del tiempo de Amorim en el Manchester United?

    Tom Hindle: En una palabra: caótico. Amorim probablemente sea un buen entrenador, pero es difícil que alguien lo sea en el Manchester United hoy. En su momento, parecía un buen fichaje: joven, expresivo y con un historial ganador. Pero todo se desmoronó muy rápido. Claro, podría haber sido más flexible, pero Amorim intentó apegarse a lo que conocía, y todo se vino abajo. No estoy seguro de que se le pueda culpar completamente por ello.

    Ryan Tolmich: Otra desconexión, pero esta vez entre el pasado y el presente. Este Manchester United no es un equipo bueno, y eso es un hecho. Sin embargo, el club sigue midiendo a todos con los estándares de los viejos tiempos y, cuando no los alcanzan, insiste en repetir los mismos errores que llevaron a la caída de esos estándares. No hay previsión, ni confianza, y sobre todo, ningún plan a largo plazo real. Eso no significa que Amorim sea inocente, pero tampoco es la causa principal del desastre. Su nombramiento fue simplemente uno de muchos síntomas de la enfermedad que ha corroído al United desde que Sir Alex Ferguson se retiró.

    ¿Qué opinas de Nancy y Celtic?

    Tom Hindle: ¡Difícil para el entrenador francés! Seamos claros: había hecho lo suficiente para ganarse un traslado a Europa y se decía que su llegada llevaba tiempo gestándose. Era el mejor entrenador de la MLS, y cuando surge la oportunidad en el Celtic, hay que dar el salto. ¿El problema? El Celtic es un verdadero desastre y Nancy es un poco meticuloso; necesita tiempo en el campo y una pretemporada completa para implementar sus ideas. El club estaba en modo crisis y requería una mano firme para capear la tormenta. Nancy tiene el potencial de ser un gran entrenador, pero no lo es en Europa de inmediato. Además, no puedes perder contra los Rangers y mantener tu trabajo.

    Ryan Tolmich: Un matrimonio imperfecto que se volvió insostenible. Hay que darle crédito a Nancy por resistir hasta terminar la temporada con el Crew, pero al hacerlo perdió la oportunidad de tener una pretemporada para implementar sus ideas en un nuevo club. Luego llega a uno de los entornos más presionados del fútbol europeo, tomando el mando de un equipo claramente insuficiente. Era posible, pero muy difícil, y la situación se complicó más a medida que crecían las críticas. La escritura estaba en la pared después de apenas unos resultados, pero uno no puede evitar preguntarse qué tan diferente habría sido todo si Nancy hubiera contado con unas semanas de pretemporada para trabajar con su equipo antes de lanzarse de lleno.

    Si fueras un club de la MLS con una vacante, ¿contratarías a Nancy esta temporada?

    Tom Hindle: Sí, de manera expedita, si él quiere regresar.

    Ryan Tolmich: Lo contrataría de inmediato, sin hacer preguntas. Quien lo juzgue solo por su paso por el Celtic está siendo injusto. La realidad es que Nancy podría elevar al instante a casi cualquier equipo en la MLS. Lo más probable es que tome un descanso tras esta experiencia para decidir su próximo paso, pero si regresa a la MLS, los clubes deberían estar haciendo fila con cheques en mano.

