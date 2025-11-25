Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Thomas Hindle

El Rondo, edición semifinales de la MLS: Lionel Messi impulsa a un Inter Miami imparable mientras San Diego FC irrumpe y Vancouver Whitecaps–LAFC aspiran a un enfrentamiento histórico

Las semifinales de Conferencia dejaron emoción total: el avance del Miami de Messi brilló, mientras el LAFC de Son Heung-min quedó fuera de forma dramática.

Y luego quedaron cuatro. Después de un mes de caos en los playoffs, interrumpido por ese extraño receso de dos semanas debido a compromisos internacionales, la MLS finalmente tiene a sus finalistas de conferencia: Inter Miami, NYCFC, San Diego FC y los Vancouver Whitecaps. Los cuatro llegaron aquí tras un fin de semana salvaje. Miami visitó a sus mayores rivales de la Conferencia Este y los desmanteló con otra dosis de brillantez de Lionel Messi. NYCFC siguió el ejemplo al vencer a los Philadelphia Union en su propio campo, un resultado que de alguna manera se siente tanto sorprendente como extrañamente predecible.

En el Oeste, las cosas fueron un poco más intrigantes. Vancouver y LAFC jugaron lo que fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores partidos de la MLS en la historia. ¿Empate 3-3 antes del tiempo extra y se necesitaron penales para ganarlo? Claro que sí. Si el penal de Son Heung-Min hubiera besado el interior del poste en lugar de estrellarse en él, tendríamos una historia completamente diferente aquí. Y luego, una mención para San Diego, que logró la más fea de las victorias 1-0 sobre un previsiblemente resuelto Minnesota United. 

Lo que nos queda es realmente fascinante. Fue un fin de semana caótico, y la imagen de repente está mucho más clara, entonces ¿qué significa todo esto ahora? ¿Es Miami realmente imparable? ¿Y cuál ha sido el elemento destacado de estos playoffs previsiblemente impredecibles? Con las finales de conferencia ahora establecidas, los escritores de GOAL U.S. analizan la postemporada de la MLS hasta ahora.

  FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal

    ¿Hay alguien capaz de frenar al Inter Miami de Lionel Messi en este momento?

    Tom Hindle: ¿En el Este? Para nada. NYCFC hizo un gran trabajo sorprendiendo a Filadelfia y dará batalla. Pero Miami está en otro nivel, especialmente por la forma en que cierto argentino está jugando. Más allá de eso, es difícil prever. Los Herons se emparejan bien con San Diego y, sin duda, serían favoritos allí. Pero Vancouver es un rival más complicado y ya les ganó de manera convincente a comienzos de este año. Ahora mismo, esa sería la final ideal.

    Ryan Tolmich: ¡Parece que no! Incluso comparado con sus propios estándares, Messi está en otro nivel ahora mismo y luce completamente decidido a llevar a este equipo a un título. Cuando está en ese modo —y, más importante, en ese estado físico—, poco puede hacerse para detenerlo. ¡Suerte, NYCFC!

  • ¿Son las actuaciones de Messi en los playoffs las mejores en la historia de la MLS?

    Tom Hindle: Sí… y ni siquiera está reñido. Messi lleva un mes en un nivel espectacular, y ese estado de forma no ha hecho más que prolongarse. Está encendido, y Miami también.

    Ryan Tolmich: Todos sabemos cuál es la verdadera respuesta a esta pregunta. Al final del día, nada de esto importa si no termina con un trofeo. Lo que sí podemos decir es que, si ese título se levanta en Florida, entonces sí: este habrá sido el momento, sin ninguna duda.

  Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal

    ¿Fue el partido de playoffs entre Vancouver Whitecaps y LAFC el mejor de todos los tiempos?

    Tom Hindle: Si este partido no es el mejor, ¿qué más se le puede pedir a un juego? A menos que quieras una pelea a puñetazos, un par de tarjetas rojas adicionales o algún acto divino, este encuentro tiene argumentos de sobra. Tal vez la única comparación real sea la final entre LAFC y Philadelphia Union de hace unos años, aunque aquella tardó más en encenderse. Esto, en cambio, fue una locura desde el primer minuto. Y, vista la actuación, el fichaje de Thomas Müller ahora parece una auténtica genialidad.

    Ryan Tolmich: No es el GOAT, pero sí entra en el top cinco o diez. Ha habido verdaderos clásicos a lo largo de los años —Toronto vs. Montreal y LAFC vs. Philadelphia vienen a la mente—, pero este partido es un recordatorio perfecto de lo buenos que pueden ser los playoffs cuando alcanzan su mejor versión: puro caos del bueno.

  Matt Freese, NYCFC

    ¿Qué tan sorprendente fue la victoria de New York City FC sobre Philadelphia Union?

    Tom Hindle: Enorme. NYCFC fue a Filadelfia con un plantel diezmado por lesiones y suspensiones, y aun así logró una victoria bastante convincente. Y no fue un 1-0 fortuito. Sí, Filadelfia tuvo sus oportunidades, pero NYCFC propuso fútbol y obtuvo su recompensa. La mayoría esperaba un triunfo cómodo del Union. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario.

    Ryan Tolmich: Algo sorprendente, pero no tanto. El factor más importante fueron las lesiones: NYCFC llegó muy, muy mermado. Sin embargo, el Union mostró debilidades durante toda la temporada ante equipos sólidos que no se dejaban intimidar por su estilo de juego. NYCFC es uno de esos equipos, así que no extraña que al menos lograran equilibrar el partido y que terminaran del lado ganador de ese 50/50, impulsados por varias atajadas decisivas de su portero.

  Anders Dreyer San Diego FC 2025

    ¿San Diego FC tuvo un poco de suerte para llegar a las Finales de Conferencia?

    Tom Hindle: Un tiro a puerta, un gol. Así que sí, en ese sentido hubo algo de fortuna. Pero también controlaron el partido durante largos pasajes y fueron sólidos en defensa cuando hacía falta. Además, Anders Dreyer es realmente bueno en lo que hace. Era un partido destinado a ser trabado, y el marcador importa mucho menos que el resultado. Ahora, Vancouver se vuelve un rival muy interesante…

    Ryan Tolmich: ¿Suerte dentro del campo? No. ¿Suerte con el camino que les tocó? Quizá. Evitaron a los dos mejores equipos del Oeste en las rondas anteriores, pero ese privilegio se lo ganaron con su desempeño en la temporada regular. Ahora sí veremos qué tan reales son cuando enfrenten a unos Whitecaps con muchísimo impulso.

  Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal

    La gran lección que dejan los playoffs hasta ahora

    Tom Hindle: Que si Messi no gana la MLS Cup, quedará marcado para siempre. El argentino está jugando a otro nivel y prácticamente domina la liga a placer.

    Ryan Tolmich: Que esto es extremadamente, extremadamente divertido. ¿Es peculiar? Sí. ¿Es súper americanizado? También. Pero no hay nada como el fútbol de eliminación directa: la desesperación y el drama generan momentos mágicos, y ya hemos tenido varios este mes. Esa es la verdadera enseñanza: el fútbol va de momentos, y los playoffs siempre entregan muchos.