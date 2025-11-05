El Rondo: Los playoffs están en riesgo para Inter Miami, Lionel Messi en la MLS y actuaciones destacadas de Son Heung-Min y LAFC

Y así, tenemos algo de drama en los playoffs de la MLS. Algunos de los enfrentamientos de la primera ronda, siendo honestos, fueron de rutina. LAFC se burló de un buen equipo de Austin. Philadelphia mostró pocas dudas sobre la llamada maldición del Supporters' Shield, y despachó al Chicago Fire.

Vancouver tuvo un incómodo juego 2, pero aún así tuvo mucho más que Dallas. Pero algunos enfrentamientos requieren análisis. Comienza con Inter Miami, cuyos problemas familiares han vuelto a surgir - simplemente no pueden defender. San Diego FC no es tan sólido como debería y Portland ha dado la talla. Mientras tanto, Columbus ha demostrado que el sembrado es solo un concepto.

Junta todo, y, después de dos juegos, todavía tenemos cinco series intactas y un número de muy buenos equipos en riesgo de sorpresa. ¿No es por eso que amamos esto?

GOAL US escritores desglosan a los artistas estrella, las mayores decepciones y las selecciones para la MLS Cup en la última edición de... The Rondo.