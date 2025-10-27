Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

El Rondo: La última parada de Lionel Messi, los que fueron pasados por alto y quiénes deben ser incluidos en el FIFPRO World 11 de 2025

Los escritores de GOAL discuten sobre los nominados al FIFPRO World 11, con muchas selecciones obvias en la lista, pero con algunas grandes ausencias.

La lista de nominados al World 11 de FIFPRO ha sido publicada, y los ganadores de 2025 se anunciarán el 3 de noviembre. Los premios individuales tienden a acaparar los titulares, pero este podría significar un poco más. Eso se debe a que el World 11 es votado por otros jugadores. 

Y la lista de 26 nominados al World 11 Masculino de FIFPRO es digna de leer. Hay una fuerte representación del PSG, después de que el equipo de la Ligue 1 ganara la Liga de Campeones la temporada pasada. También hay reconocimiento para el Liverpool tras su triunfo en la Premier League 2025. Algunas de las selecciones son un poco más controvertidas.

Se puede cuestionar la presencia de Cristiano Ronaldo, al igual que la de Lionel Messi, aunque el delantero del Inter Miami ha aparecido en 17 ediciones previas del World 11 de FIFPRO, más que cualquier otro jugador.

Por supuesto, lo grandioso de los premios es que fomentan el debate. Con ese fin, los escritores de GOAL US lo analizan todo en una edición especial del World 11 de FIFPRO de... El Rondo.

    ¿Merece Messi formar parte del Equipo Mundial Masculino 2025?

    Tom Hindle: Sí, hasta el día que decida que sus pies ya no funcionan. Claro, está jugando en la MLS, pero Messi sigue siendo uno de los mejores del planeta. Es un tema complicado, pero se puede hacer un argumento convincente para un trío ofensivo de Messi, Mo Salah y ya sea Lamine Yamal u Ousmane Dembele

    Ryan Tolmich: Probablemente no. Otros jugadores de la MLS han obtenido números similares en el pasado y ni siquiera han olfateado tales reconocimientos. No hubo Mundial o Copa América con Argentina este año para impulsar su caso, mientras que la participación de Inter Miami en el Mundial de Clubes fue demasiado breve para realmente meterlo en la mezcla. Esto no significa que no sea un jugador increíble, solo que otros hicieron cosas a un nivel más alto este año.

    Alex Labidou: No, pero no es únicamente porque juegue en la MLS. Los jugadores que probablemente sean nombrados tienen éxito en la Liga de Campeones o llegaron lejos en esa competición o en el Mundial de Clubes. Es difícil elegir a Messi sobre Salah o Cole Palmer, quien ayudó al Chelsea a levantar el Mundial de Clubes. No sería sorprendente si él integra el equipo, pero hay jugadores más merecedores.

    ¿Quién no fue nominado, pero debería haberlo sido?

    TH: Hay algunos. Robert Lewandowski tuvo un año excelente y no estuvo en la conversación. Harry Kane está rompiendo récords en la Bundesliga por diversión, y no recibió reconocimiento. Scott McTominay merecía una mención. Pero el más importante es Ryan Gravenberch, quien fue el mejor centrocampista en la Premier League la temporada pasada y realmente merecía una oportunidad.

    RT: El que destaca es Lewandowski, quien terminó la temporada pasada con 42 goles, incluidos 27 en La Liga. Esa cantidad fue suficiente para que el Barcelona ganara la liga y, aunque hay mucha representación del Barcelona en el ataque con Lamine Yamal y Raphinha, Lewandowski merece su lugar después de anotar tantos goles para un campeón de liga. Mención honorable también para Harry Kane, quien también podría estar en este grupo por muchas de las mismas razones.

    AL: Esta lista está bastante acertada, pero si realmente queremos ser minuciosos, ¿qué tal añadir a Khvicha Kvaratskhelia, Moises Caicedo y Jamal Musiala? Especialmente con este último, quien parece haber sido dejado fuera debido a su grave lesión.

    ¿Están los nominados influenciados por el éxito del equipo?

    TH: Sí. Claro, ganar la Liga de Campeones es un logro maravilloso y no debe subestimarse. Pero algunos individuos son solo parte de un colectivo más grande. Marquinhos es un buen central. Pero, ¿es mejor que Gabriel del Arsenal? ¿O Toni Rüdiger del Madrid? Probablemente no.

    RT: Sí, pero en la medida justa. Por supuesto hay mucha representación para el Paris Saint-Germain después de su triunfo en la Liga de Campeones, y eso es porque son un equipo compuesto por jugadores individualmente excelentes. Ningún equipo gana sin tener un plantel lleno de talento, así que no hay nada de malo en ver ese éxito reconocido. Ahora bien, ¿hay algunas ausencias? Claro. Pero, en general, la lista es una buena colección de jugadores que destacaron la temporada pasada.

    AL: Típicamente, los mejores jugadores juegan en los mejores equipos. No hay realmente mucho debate ahí.

    ¿Cuál es la importancia del FIFPRO World 11, dado el aspecto de votación de los jugadores?

    TH: Bueno, es la votación literal donde tus compañeros deciden quiénes son los mejores futbolistas del planeta, lo cual parece bastante importante. ¿El problema? Este no es un premio individual, y a la gente le encantan los premios individuales. Así que sí, deberíamos darle más importancia. Pero es solo un poco menos llamativo.

    RT: Es importante porque, más que cualquier otro premio, este es juego reconociendo juego. Este premio es por los jugadores y para los jugadores, lo que le otorga un tipo diferente de autenticidad. Ahora bien, ¿hay sesgos en juego basados en amistades y relaciones? Claro, pero, aun así, esta sigue siendo la forma más pura de ver realmente quiénes son, según los que están en el campo, los mejores entre ellos en un año determinado.

    AL: Debería ser relevante considerando que son los jugadores quienes votan. Probablemente poco realista, pero FIFPRO debería considerar organizar un amistoso en el que este equipo juegue contra otro oponente muy respetado para la caridad. La NBA, por ejemplo, ha obtenido atención significativa en el pasado al permitir que sus máximos votantes en cada conferencia elijan sus escuadras All-Star. Eso atraería aún más atención para el premio.

    ¿Quién conforma tu Once Ideal?

    TH: El portero debería ser fácil: Alisson, quien es uno de los guardametas más completos que el juego ha visto. En cuanto a la línea de cuatro, un cuarteto ordenado de Hakimi, Van Dijk, Saliba, Mendes. En el mediocampo: Pedri, Jude Bellingham y Vitinha. Arriba: Mo Salah, Lamine Yamal y Lionel Messi. No está nada mal.

    RT: Realmente solo hay una elección en la portería: Donnarumma. Para los que están delante de él, iremos con una línea de cuatro tradicional de Mendes, Van Dijk, Saliba y Hakimi. El mediocampo es Vitinha, Pedri y Bellingham, mientras que Yamal, Dembélé y Raphinha lideran el ataque. Es un tremendo equipo.

    AL: Escogí este grupo: Donnarumma, Hakimi, van Dijk, Mendes, Caicedo, Musiala, Bellingham, Palmer, Mbappé, Dembélé y Yamal.