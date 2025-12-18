El Rondo europeo: Mohamed Salah, Bayern Múnich y la gran incógnita del Real Madrid

El periodo navideño se presenta inusualmente tranquilo este año. Tradicionalmente, es la etapa en la que el fútbol entra en ebullición: las lesiones se acumulan, los títulos empiezan a definirse y las temporadas se inclinan a favor o en contra de los equipos según el estado físico y anímico de sus plantillas. Sin embargo, al menos en la Premier League, el panorama es distinto. No hay partidos en el Boxing Day, la liga no ha forzado un duelo decisivo por el título en diciembre y, en general, el ambiente resulta sorprendentemente pausado.

Eso no significa, ni mucho menos, que falte drama en el fútbol europeo. Hace apenas dos semanas, Mohamed Salah ofreció una entrevista de siete minutos que sacudió Anfield, interpretada por muchos como un intento de forzar su salida del Liverpool. El Arsenal se perfila como el mejor equipo de la Premier League, aunque no siempre logra reflejarlo con regularidad en el campo. En España, mientras tanto, da la sensación de que nadie quiere ganar LaLiga: Barcelona y Real Madrid se han concedido vida mutuamente con rachas sin goles que han reabierto la pelea por el título, alimentando incluso rumores sobre un posible adiós prematuro de Xabi Alonso antes de Navidad.

En otros frentes, la Bundesliga ofrece un contraste claro. El Bayern Múnich avanza con paso firme, Harry Kane atraviesa la mejor temporada de su carrera y jugadores como Luis Díaz están aportando con regularidad. La gran incógnita es si todo eso será suficiente para marcar diferencias cuando la Liga de Campeones entre en su fase decisiva. De todo ello —y mucho más— debaten los escritores de GOAL en una nueva edición de El Rondo.