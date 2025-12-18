European Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

El Rondo europeo: Mohamed Salah, Bayern Múnich y la gran incógnita del Real Madrid

Los escritores de GOAL analizan los grandes temas del fútbol europeo: el futuro de Salah, los rumores sobre Vinícius Júnior y la lucha por la Premier League.

El periodo navideño se presenta inusualmente tranquilo este año. Tradicionalmente, es la etapa en la que el fútbol entra en ebullición: las lesiones se acumulan, los títulos empiezan a definirse y las temporadas se inclinan a favor o en contra de los equipos según el estado físico y anímico de sus plantillas. Sin embargo, al menos en la Premier League, el panorama es distinto. No hay partidos en el Boxing Day, la liga no ha forzado un duelo decisivo por el título en diciembre y, en general, el ambiente resulta sorprendentemente pausado.

Eso no significa, ni mucho menos, que falte drama en el fútbol europeo. Hace apenas dos semanas, Mohamed Salah ofreció una entrevista de siete minutos que sacudió Anfield, interpretada por muchos como un intento de forzar su salida del Liverpool. El Arsenal se perfila como el mejor equipo de la Premier League, aunque no siempre logra reflejarlo con regularidad en el campo. En España, mientras tanto, da la sensación de que nadie quiere ganar LaLiga: Barcelona y Real Madrid se han concedido vida mutuamente con rachas sin goles que han reabierto la pelea por el título, alimentando incluso rumores sobre un posible adiós prematuro de Xabi Alonso antes de Navidad.

En otros frentes, la Bundesliga ofrece un contraste claro. El Bayern Múnich avanza con paso firme, Harry Kane atraviesa la mejor temporada de su carrera y jugadores como Luis Díaz están aportando con regularidad. La gran incógnita es si todo eso será suficiente para marcar diferencias cuando la Liga de Campeones entre en su fase decisiva. De todo ello —y mucho más— debaten los escritores de GOAL en una nueva edición de El Rondo.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Ha jugado Salah su último partido con el Liverpool?

    Tom Hindle: A estas alturas, parece inevitable. Arne Slot lo incluyó en el once ante el Brighton la semana pasada para evitar un problema de relaciones públicas, y solo lo retiró por las lesiones en otras zonas del campo. Es muy probable que llegue una oferta desde la Saudi Pro League, y seguramente será una propuesta económica muy importante. Liverpool debería aprovecharla. Nadie duda de que un Salah en forma y rindiendo al máximo eleva notablemente el nivel del equipo, pero en ciertos momentos hay que dejar que el dinero hable.

    Ryan Tolmich: No lo veo tan claro, principalmente porque a todas las partes les conviene resolver esta situación de otra manera. Para el Liverpool, es fundamental darle a Salah una despedida a la altura de su legado, sin quemar puentes. Además, su presencia sigue siendo clave, especialmente cuando apenas han pasado seis meses desde una temporada histórica en la Premier League. Para Salah, una salida silenciosa y sin reconocimiento no encaja con lo que ha representado para el club. Por eso, lo más sensato sería que ambas partes aguanten hasta el verano y planifiquen una despedida adecuada.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-WOLVESAFP

    ¿Quién es más probable que gane el título de la Premier League?

    TH: En teoría, debería ser el Arsenal, aunque el Manchester City empieza a dar cierto temor. Pep Guardiola parece haber encontrado nuevamente la fórmula y, aun sin Rodri, el equipo sigue siendo capaz de competir a un nivel muy alto. Tal vez ya no sean el muro defensivo de años anteriores, pero cuentan con gol en prácticamente todas las líneas. Aun así, el Arsenal es hoy el equipo más completo de Europa y ha respondido semana tras semana con resultados. Debería ser el Arsenal, aunque todo apunta a que será una lucha muy, muy ajustada.

    RT: Si el Arsenal no lo consigue esta temporada, ¿cuándo lo hará? El City es un rival formidable, pero muestra fisuras. Liverpool se ha venido abajo; Chelsea atraviesa un proceso de crecimiento; y tanto Tottenham como el Manchester United están lejos de la pelea. Eso deja al Arsenal, en cierto modo, como la opción natural. Puede que no sea un equipo de élite absoluta, pero esta es una oportunidad inmejorable para cambiar esa percepción y conquistar por fin una tan esperada Premier League.

  • FBL-ESP-LIGA-ALAVES-REAL MADRIDAFP

    ¿Cuándo debería el Real Madrid plantearse seriamente pasar página con Xabi Alonso?

    TH: Alonso es un entrenador joven y muy prometedor que heredó una plantilla desequilibrada. Aun así, eso no significa necesariamente que haya sido el nombramiento adecuado. Es un técnico profundamente táctico, un ideólogo del juego, mientras que el Real Madrid suele necesitar un entrenador más basado en sensaciones y manejo del vestuario. La gran pregunta es si Alonso es lo suficientemente bueno como para que sus problemas iniciales puedan pasarse por alto. Es difícil saberlo. Da la impresión de que siempre está a una derrota del despido, algo que no resulta del todo justo. En un escenario ideal, tendría tres años completos para desarrollar su proyecto; en el mundo del Madrid, podría quedar fuera cualquier semana. Mi conclusión: será despedido en verano. El fútbol no siempre es justo.

    RT: Un momento. Cuando contratas a un entrenador joven, debes asumir que habrá un periodo de adaptación, especialmente al inicio. Si no estás dispuesto a aceptar esos dolores de crecimiento, entonces no deberías apostar por un técnico joven. Alonso fue un genio como futbolista y ya ha demostrado su calidad como entrenador con el trabajo que realizó en el Bayer Leverkusen. Hay que darle tiempo y dejar claro a los jugadores que estén generando problemas que deben alinearse con el proyecto. De lo contrario, habría que admitir que este cargo solo está al alcance de dos o tres entrenadores en todo el mundo, lo cual diría mucho —y no precisamente bien— sobre el estado actual del club.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty

    ¿Debería el Real Madrid vender a Vinícius?

    TH: Sí, y además podrían obtener una suma enorme por él. El Real Madrid ha cometido el error de acumular a tres de los cinco mejores extremos izquierdos del mundo, todos con poco interés en desempeñarse en otra posición. Vinícius y Kylian Mbappé han empezado a entenderse mejor sobre el campo, pero aún no están completamente sincronizados y, en muchos momentos, terminan limitándose mutuamente. A eso se suma que el club sigue buscando la forma de encajar a Rodrygo. Si llega una oferta importante —ya sea del PSG, de Arabia Saudita o de cualquier otro destino—, Florentino Pérez debería, como mínimo, sentarse a valorarla.

    RT: Es una posibilidad que, sin duda, podría ponerse sobre la mesa. El ataque está claramente sobrepoblado y, si hubiera que elegir a un jugador para vender, Vinícius aparece como el candidato lógico. Su salida generaría una inyección económica considerable que podría invertirse en otras áreas del equipo, además de liberar el carril izquierdo para Mbappé. ¿Podría el club utilizar ese dinero para fichar a un auténtico ‘9’ y reforzar otras posiciones clave? Probablemente sí. Es una idea que merece ser analizada, aunque todo dependerá de lo que el Madrid crea que puede construir con esos recursos.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-EINDHOVEN-HERACLES ALMELOAFP

    ¿Qué estadounidense es más probable que levante un trofeo esta temporada?

    TH: ¿Cuenta la Eredivisie? Vale, quizá sea un poco duro decirlo así, pero el PSV ya se está escapando en la liga neerlandesa y ese dúo debería cerrar la temporada levantando un trofeo. Si hablamos de una de las cinco grandes ligas, ¿por qué no pensar en Johnny Cardoso y la Copa del Rey? Probablemente el Atlético no tenga lo necesario para pelear por LaLiga, pero una buena carrera en la Copa está perfectamente a su alcance.

    RT: La respuesta más obvia sería el dúo de Ricardo Pepi y Sergiño Dest, mientras el PSV continúa arrasando en la Eredivisie. La opción más divertida, en cambio, es Christian Pulisic, que aspira a liderar al Milan hacia el Scudetto. Actualmente a solo un punto del Inter, el Milan cree que puede lograrlo, especialmente si Pulisic mantiene el nivel que ha mostrado. Si lo consigue, la conversación en torno a él cambiaría por completo, algo que sería extraordinario en un año de Mundial.

  • FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    ¿Ha llegado el año del Bayern Múnich en la Champions League?

    TH: No. El Bayern es un equipo muy fuerte, pero resulta difícil medir con exactitud su verdadero nivel cuando no se enfrenta a la máxima competencia semana tras semana en la Bundesliga. Una derrota en la fase de grupos ante el Arsenal puede contextualizarse, pero no altera la sensación de que, en este momento, PSG, Barcelona y Manchester City parecen apuestas más sólidas para conquistar la Liga de Campeones que el Bayern.

    RT: ¿Y por qué no podrían ser los favoritos ahora mismo? Hay varios candidatos en la parte alta y, sin duda, la competición dará muchos giros, pero el Bayern ha demostrado una cualidad clave: una notable resistencia a la derrota. Han mostrado tanto la capacidad de reaccionar en momentos adversos como de dominar los partidos y, con Harry Kane haciendo lo que mejor sabe, cuentan con el poder ofensivo necesario para ir muy en serio a por el título.

0