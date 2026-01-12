El Rondo, edición de pretemporada de la MLS: ¿Josh Sargent rumbo a Toronto? Entre la contratación ideal y el gran riesgo del mercado

La temporada de la MLS está cada vez más cerca. La pretemporada comenzará la próxima semana para la mayoría de los equipos, con plantillas prácticamente definidas reuniéndose en distintos puntos del país para afinar detalles de cara a la nueva campaña. Y, con ello, surgen muchos temas para analizar.

Michael Bradley protagoniza una de las apuestas más llamativas en los banquillos de la MLS en años recientes, mientras que el Inter Miami ha vuelto a marcar el ritmo del mercado apenas un mes después de levantar la MLS Cup.

Pero más allá de los grandes focos, hay múltiples motivos para ilusionarse. Columbus Crew, St. Louis CITY y Sporting Kansas City han realizado nombramientos interesantes. Minnesota United, en cambio, sigue a la espera de un nuevo entrenador tras la salida de su técnico rumbo al West Bromwich Albion. Y, además, comienza a tomar fuerza el rumor de que Josh Sargent, una figura tan debatida como relevante para la USMNT, podría pasar los próximos años de su carrera en Toronto FC, un movimiento que representaría un golpe importante para el club canadiense.

Los escritores de GOAL analizan los movimientos del mercado, los entrenadores ya confirmados y lo que viene a continuación en una nueva edición de El Rondo.