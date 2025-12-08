El Rondo, edición Inter Miami campeón: ¿Necesitaba Lionel Messi esta victoria para asegurar su legado en la MLS y qué sigue para Vancouver Whitecaps de Thomas Muller?

Ya puedes respirar tranquilo: los playoffs de la MLS han terminado. Se acabó. Y la final ofreció un cierre perfecto para una postemporada vibrante. Inter Miami se coronó con un 3-1 en un partido mucho más parejo de lo que indica el marcador. Con un par de rebotes distintos, un poco de fortuna aquí y allá, los Vancouver Whitecaps bien podrían haber levantado el trofeo. Pero Miami tiene a un tal Lionel Messi, capaz de cambiar un partido en un instante, y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Ahora bien, ¿qué viene? La temporada ha concluido y, en el caos habitual de la MLS, el campeón podría enfrentar una restructuración profunda en la pretemporada. Hasta la mitad del once titular podría marcharse en cuestión de semanas. Además, hay espacio para otro Jugador Franquicia. ¿Tienen fundamento los rumores sobre Neymar?

Del otro lado, Vancouver, subcampeón, no gastará como Miami y tiene asuntos pendientes por resolver, pero está cerca: quizá solo un fichaje clave los separa del título. Y si ellos no lo logran, otros están listos para tomar el relevo. LAFC presume a Son Heung-Min y Denis Bouanga. San Diego FC alcanzó una final de conferencia en su primera temporada. Y el Este también presenta una competencia feroz.

El panorama pinta tan atractivo como siempre. Los redactores de GOAL lo analizan en una nueva edición de… El Rondo.