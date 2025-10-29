¡El resurgimiento del Stoke City! Pep Guardiola ve que 'cada vez más equipos' están adoptando las tácticas de Tony Pulis en la Premier League mientras el entrenador del Manchester City pide una respuesta 'agresiva'
Equipos de la Premier League siguiendo el modelo de Pulis
Casi el 19 por ciento de todos los goles en la Premier League esta temporada han venido de córners. Los córners y los saques de banda largos están dictando resultados en la mayoría de los partidos de la Premier League, con algunos de los clubes principales, incluyendo al líder Arsenal, recurriendo a especialistas para aprovechar cada ventaja de las jugadas a balón parado. Mikel Arteta ha reiterado una y otra vez la importancia de las jugadas a balón parado, y el libro de jugadas del Arsenal gira en torno a lo que Pulis una vez hizo famoso en Stoke. Buscan construir presión aérea implacable en áreas de penalti congestionadas y desviaciones inteligentes diseñadas para desconcertar a los defensores. Aunque Guardiola insiste en que respeta el derecho de cada entrenador a formar su equipo a su propia imagen, dejó claro que el City no abandonará su identidad, a pesar del cambio de enfoque adoptado por la mayoría de los equipos de la Premier League.
Guardiola: No soy ingenuo
Hablando antes del enfrentamiento de la cuarta ronda de la Carabao Cup entre el City y el Swansea City, Guardiola admitió que la obsesión de la liga con las jugadas a balón parado ha alcanzado nuevos niveles.
"Recuerdo hace mucho tiempo con Sean Dyche, el Burnley era una amenaza increíble en los balones largos, segundos balones," dijo. "Dyche es uno de los mejores con diferencia haciendo este tipo de cosas. No es nuevo, lo hizo antes. O Sam Allardyce. O recuerdo cuando yo no estaba aquí, el Stoke City. ¿Recuerdas el Stoke City cuando hacían los saques de banda? Sucedía en esa época. Ahora hay más y más equipos haciendo eso, pero quizás en ese entonces Stoke era la excepción. Recuerdo que cuando estaba en el Barcelona y el Bayern de Múnich, Arsene Wenger hablaba de ir a jugar al Stoke City, pero ahora sucede muchas veces."
Guardiola admitió que su equipo debe mejorar en la gestión de estos momentos, pero se niega a comprometer sus principios futbolísticos.
"Cada entrenador hace lo que cree. Me concentro en eso," insistió. "Quiero marcar desde tiros libres y córners, no soy ingenuo, lo quiero, pero paso mi tiempo en lo que tenemos que hacer para jugar mejor, atacar mejor y crear ocasiones, para marcar goles. Defensivamente, tienes que ser más agresivo. Veo todos los aspectos del juego. Por supuesto, presto atención, pero sé que no soy el entrenador que intenta... Es lo que he hecho toda mi carrera."
Guardiola trabajando en un antídoto
El promedio de la Premier League de 2.6 goles por partido esta temporada es el más bajo desde 2017, mientras que la pelota está en juego durante poco más de 55 minutos por encuentro. El gol de Matty Cash para el Aston Villa en su victoria 1–0 sobre el City el fin de semana fue otro ejemplo del dominio en jugadas a balón parado, llegando directamente de un córner. Guardiola reveló que el City ha estado trabajando detrás de escena para fortalecer su forma defensiva en situaciones de balón parado. Elogió a su entrenador de jugadas a balón parado, James French, por inculcar la disciplina táctica necesaria para manejar bombardeos aéreos.
"Recuerdo en Burnley cuando fue difícil, concedimos solo un córner o tal vez ninguno. ¿Por qué? Porque controlamos los segundos balones," dijo. "La mejor manera de defender estos juegos es de esa forma. Pero para eso, tienes que ser bueno en muchos aspectos y estamos trabajando en ello. Yo, hasta el final, continuaré trabajando principalmente en nuestro juego. Y a veces adaptarnos, cuando tengamos que hacerlo. Lo hicimos en Brentford increíblemente bien. (El entrenador de jugadas a balón parado) James (French) hizo un trabajo increíble seduciendo a nuestros jugadores en cómo deberíamos defender este tipo de acciones. Fue increíble, lo mismo en el Arsenal. Concedimos muchos córners contra el Arsenal porque no controlamos el juego."
El City hará cambios en la Copa de la Liga
Mientras que el City de Guardiola sigue siendo el único equipo que ha marcado todos sus goles en jugada esta temporada, otros están adoptando un enfoque más directo y áspero. Es probable que Swansea adopte un estilo similar cuando reciban a sus ilustres rivales de la Premier League el miércoles por la noche en la Carabao Cup. Queda por ver cuánto control tiene el equipo de Guardiola en el partido, ya que el entrenador estará inclinado a rotar su plantilla en medio de un calendario apretado. El dinamizador del mediocampo Rodri está indisponible, mientras que Erling Haaland podría ser descansado. Omar Marmoush está listo para tener su primera titularidad desde agosto, mientras que el joven centrocampista de 18 años Divine Mukasa también está en línea para jugar contra el equipo del Championship.