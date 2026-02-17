El representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, afirma que el Al-Hilal tiene «más poder económico» que el Al-Nassr

Jesús ha dicho: «Ya he estado en el Al Hilal. He estado en el otro lado, así que sé cómo es. Ya me he beneficiado de ello. Tienen más poder económico. Cuando estuve allí, me beneficié como entrenador. Es normal. El Al-Nassr, con recursos diferentes, tiene que competir por los primeros puestos. Tenemos que seguir siendo fuertes.

«Por eso me contrataron, para reducir la diferencia entre el Al Hilal y el Al Nassr, en términos de títulos y puntos. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos mucha confianza en la estructura del Al Nassr, una estructura que, poco a poco, está logrando equilibrar cada vez más al grupo. Pero no solo al grupo de jugadores que juegan, sino también al grupo fuera del campo, un equipo que es consciente de las dificultades, un equipo que sabe que luchará contra rivales con mayor poderío económico, no deportivo».

La Liga Profesional Saudí ha refutado las afirmaciones de Ronaldo de que los rivales del Al-Nassr reciben un trato preferencial, diciendo en un comunicado oficial: «La Liga Profesional Saudí se estructura en torno a un principio sencillo: todos los clubes operan de forma independiente bajo las mismas reglas.

Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y sus propios dirigentes futbolísticos. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.

Cristiano se ha comprometido plenamente con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club».