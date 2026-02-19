Getty Images News
El Reino Unido se prepara para una gran victoria en la Copa del Mundo, ya que los pubs reciben luz verde para ampliar su horario de apertura durante el torneo de verano
El ministro del Interior saca tarjeta roja a la burocracia
El Gobierno del Reino Unido ha tomado medidas oficiales para «sacar la tarjeta roja a la burocracia» al permitir que los pubs permanezcan abiertos hasta más tarde durante la Copa del Mundo de 2026. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, confirmó que se flexibilizarán las restricciones de licencia para todos los partidos eliminatorios en los que participe la selección nacional. Esta decisión supone un cambio con respecto a propuestas anteriores más restrictivas, que solo habrían permitido tales ampliaciones si un equipo llegaba a cuartos de final.
Según las nuevas directrices, los locales podrán permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada para la mayoría de los partidos de la fase eliminatoria. Sin embargo, reconociendo los retos que plantean las zonas horarias de Estados Unidos, México y Canadá, esta hora se retrasará hasta las 2 de la madrugada para los partidos que comiencen a las 10 de la noche en el Reino Unido. La supresión generalizada de estas restricciones elimina la carga administrativa que suponía para los propietarios, que antes tenían que lidiar con complejos trámites burocráticos para poder abrir hasta tarde.
«Dado que los partidos de la Copa del Mundo de este año empiezan más tarde, no queremos que los pubs den el pitido final antes del gol de la victoria», declaró Mahmood. «Por eso, vamos a sacar la tarjeta roja a la burocracia y a ampliar el horario de los pubs para que los aficionados puedan tomarse otra ronda sin perderse ni un solo minuto del partido. Este verano brindaremos por nuestros chicos en la Copa del Mundo y por nuestros vecinos. Los aficionados no tendrán que irse a casa antes de que el fútbol vuelva a casa».
Un salvavidas vital para el sector hotelero
Los líderes del sector creen que la afluencia de aficionados durante el torneo supondrá una fuente de ingresos vital y fomentará el espíritu comunitario. La ampliación se aplica a todas las naciones, lo que significa que la flexibilización seguirá vigente independientemente de si es Inglaterra, Escocia o, potencialmente, Gales e Irlanda del Norte quienes compitan en las últimas fases.
Emma McClarkin, directora general de la Asociación Británica de Cerveza y Pubs, elogió la intervención como «una victoria para los pubs, el empleo y el espíritu comunitario». La calificación automática para estas extensiones incluye la recién introducida ronda de 32, así como la ronda de 16. Aunque los locales deben seguir solicitando un aviso de evento temporal (TEN) para los partidos que concluyan después de las 2 de la madrugada, la gran mayoría de la fase eliminatoria está ahora cubierta por la flexibilización general.
Según se informa, la ministra Rachel Reeves apoya la medida como parte de una estrategia más amplia para impulsar el crecimiento nacional. Al animar a los aficionados a congregarse en los establecimientos locales, el Gobierno pretende apoyar a las pequeñas empresas mientras se celebra el deporte nacional. El sector de la hostelería considera que el verano de 2026 será un momento crucial para la recuperación, ya que la garantía de actividad nocturna durante un gran torneo proporcionará un nivel de seguridad financiera.
Brindando por las selecciones nacionales que compiten en Norteamérica
Los funcionarios del Gobierno han expresado abiertamente su deseo de garantizar que la diferencia horaria con el otro lado del Atlántico no empañe el ánimo de los aficionados en su país. Dado que los partidos más importantes se disputarán en ciudades como Nueva York, Boston y Miami, el Ministerio del Interior ha reconocido que muchos de ellos concluirán mucho después de la hora habitual de cierre. La política está diseñada para reflejar la emoción del terreno de juego con flexibilidad detrás de la barra.
Mahmood ha destacado que el cambio legislativo va más allá del comercio; se trata de la importancia cultural de la Copa del Mundo. Ha señalado que el Gobierno quiere garantizar que el público pueda disfrutar al máximo del torneo. La postura de la ministra del Interior es que los aficionados deben poder presenciar cada momento del espectáculo sin la interrupción de un pitido final prematuro por parte del personal del bar.
Reflexionando sobre el potencial de un verano histórico, McClarkin añadió que la medida reconoce el papel único que desempeñan los pubs como corazón de sus comunidades durante los grandes eventos deportivos. Señaló que la decisión permite a los propietarios centrarse en ofrecer un ambiente agradable en lugar de verse abrumados por la burocracia. Este sentimiento es compartido por todo el sector, donde la atención se ha desplazado hacia la preparación de un verano futbolístico que batirá todos los récords.
Inglaterra y Escocia se preparan para las batallas de la fase de grupos
Aunque los preparativos fuera del campo ya están listos, los jugadores siguen centrados en la tarea que les espera en Norteamérica. Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo L y comenzará su andadura contra Croacia en Dallas el 17 de junio a las 21:00 horas, hora del Reino Unido. A continuación, se enfrentará a Ghana en Boston el 23 de junio, antes de concluir la fase de grupos contra Panamá en Nueva York-Nueva Jersey el 27 de junio, con el saque inicial a las 22:00 horas.
Los aficionados escoceses también se enfrentan a un calendario exigente tras clasificarse con éxito para el gran evento. Situada en el Grupo C, la Tartan Army comenzará su andadura contra Haití el 14 de junio, con un saque inicial a las 2:00 a. m. hora del Reino Unido en Boston. Los siguientes partidos contra Marruecos el 19 de junio y el choque de pesos pesados contra Brasil el 24 de junio están programados para las 11:00 p. m. hora del Reino Unido, lo que hace que las nuevas leyes de licencia sean esenciales para quienes vean los partidos desde casa.
Si ambas selecciones superan sus respectivos grupos, la política de «tiempo extra» entrará en vigor para las rondas eliminatorias. Con el camino hacia la final ya despejado y los pubs preparados para permanecer abiertos hasta tarde, todo está listo para un verano de fútbol de alto nivel en todo el Reino Unido.
