El recién nombrado entrenador de Newell's Old Boys habla sobre el 'sueño' del fichaje de Lionel Messi
Messi trabajando en un nuevo contrato con el Inter Miami
Messi formó parte del sistema juvenil de Newell’s antes de unirse a los gigantes de La Liga, Barcelona, mientras aún era adolescente. Acordaron cubrir sus gastos médicos en ese momento y pusieron al creador de juego sudamericano en el camino hacia el estrellato.
Se pasaron unos 21 años en Cataluña, rompiendo todo tipo de récords en el camino, antes de dirigirse al Paris Saint-Germain en 2021. Después de dos temporadas en Francia, Messi decidió perseguir el sueño americano al unirse a David Beckham en el sur de Florida.
El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones se ha comprometido con un nuevo contrato con el Inter Miami hasta 2028, llevándolo más allá de su 40º cumpleaños, pero no ha habido noticias sobre cuándo planea retirarse.
Espero que Messi pueda regresar a sus raíces
Eso mantiene a Newell’s aferrado a la creencia de que un hijo pródigo puede ser traído a casa. Sobre ese tema, el entrenador Orsi ha dicho a ESPN: “Todos en Newell's, incluidos nosotros, creemos que sería maravilloso si tuviera la oportunidad de jugar para su club y en su ciudad”. Gómez añadió: “Sería un sueño no solo para nuestros aficionados, sino para todo el país”.
Newell’s está trabajando hacia otra ronda de elecciones presidenciales, habiendo evitado por poco el descenso en 2025. Uno de los candidatos, Guillermo Muñoz, ha hablado de su deseo de conseguir que Messi se incorpore.
Él dijo a TNT Sports: “Primero tenemos que ver si Messi quiere vincularse con Newell's”. Continuó hablando de los rumores de larga duración, mientras señalaba que no se desperdiciarán tiempo y fondos persiguiendo un sueño imposible: “Quizás yo realmente quiero que Messi venga, pero no basta con decir simplemente, 'algún día, algún día'. Veo a Messi y me hace llorar. Pero eso no significa que esté por encima del club en absoluto.”
¿Jugará Messi alguna vez para Newell's Old Boys?
El compañero de Messi en la Copa del Mundo, Diego Maradona, pasó tiempo en Newell's cuando regresó a Argentina después de un período en Europa, mientras que el exentrenador del Inter Miami y Barcelona, Tata Martino, también regresó a un club en el que jugó en tres ocasiones.
Muñoz agregó sobre la posibilidad de que Messi siga un camino similar: “Un día, Maradona dijo: ‘Voy a jugar en Newell's’. Un día Tata Martino dijo: ‘Voy a dar una mano en Newell's’. Messi no tiene compromiso ni obligación con Newell's. Pero si realmente quiere venir, tendría que decirlo.”
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien presenció el regreso de Ángel Di María a Rosario Central a los 37 años, le ha dicho a TNT Sports cuando se le preguntó si Messi algún día jugará en su tierra natal: “Eso espero.”
Mientras tanto, el exentrenador de Newell’s, Cristian Fabbiano, le dijo a ESPN F90 en abril de 2025 cuando se le preguntó si Messi podría ser fichado, con un acuerdo de contrato a corto plazo siendo considerado: “Espero que Messi venga a jugar solo por cuatro meses, cuando quiera. Un torneo dura tanto, cuatro meses.”
Regreso a Barcelona: Messi y Antonela tienen un plan de retiro
Messi no hará ese movimiento pronto ya que permanece completamente comprometido con el Inter Miami por ahora. Disfrutó de una campaña memorable en 2025 con los Herons, ayudándolos a un título histórico de la MLS Cup y él mismo a los honores de Bota de Oro y MVP.
El jugador más condecorado de todos los tiempos pretende competir por más honores importantes en América del Norte antes de considerar otro cambio de entorno. Ha revelado que él y su esposa Antonela, junto con sus tres hijos, planean mudarse de regreso a Barcelona una vez que las botas que rompieron récords se cuelguen por última vez.
