El Real Madrid tiene «suerte» de contar con Trent Alexander-Arnold, afirma el entrenador Álvaro Arbeloa después de que la exestrella del Liverpool lograra una asistencia en su regreso
Trent jugó su primer partido como titular en la liga este sábado.
Alexander-Arnold disputó su sexto partido como titular en la liga esta temporada en la victoria por 4-1 del sábado sobre la Real Sociedad, que aupó al Real Madrid al primer puesto de la tabla tras sumar su octava victoria consecutiva en la liga. El jugador de 27 años logró su segunda asistencia de la temporada al dar el pase a Gonzalo García en el minuto cinco del contundente triunfo en casa.
El lateral derecho ha tenido una temporada irregular con el Real Madrid y la falta de minutos y consistencia ha hecho que Alexander-Arnold sea relacionado con un posible regreso a la Premier League. De hecho, se ha atribuido al Manchester City un interés por Alexander-Arnold, ya que los Cityzens se preparan para renovar su defensa en verano, siendo la prioridad para el equipo de Pep Guardiola un nuevo lateral derecho.
Tras brillar en su primer partido como titular en la liga este año, Arbeloa elogió al exjugador del Liverpool e insistió en que el gigante español tiene «suerte» de poder contar con Alexander-Arnold.
El Real Madrid tiene «suerte» de contar con un jugador como Trent.
Tras la victoria del sábado sobre la Real Sociedad, Arbeloa declaró a Real Madrid TV: «No vamos a descubrir nada nuevo sobre Trent. Ha sido una agradable sorpresa ver cómo entiende el juego, cómo ve los espacios. Esas cosas son muy importantes para un entrenador, tener jugadores que entienden lo que queremos».
«No solo los pases para que el equipo funcione, sino todo lo que queremos de él».
Alexander-Arnold fue elegido por delante de Dani Carvajal, que también recuperó la forma al mismo tiempo que su compañero, lo que hizo que Federico Valverde volviera al centro del campo. El lateral español sustituyó a Trent en la última media hora en casa, y Arbeloa elogió al creativo lateral, añadiendo: «Al trabajar con [Alexander-Arnold], me parece un chico muy inteligente, que entiende muy bien el juego y capta rápidamente lo que queremos de él.
No es el típico lateral que siempre va a estar en la banda, también puede jugar en el centro. Queremos que los jugadores sean capaces de intercambiar posiciones. Tenemos suerte de contar con un jugador así».
El técnico del Real Madrid también elogió a Vinicius Junior, que marcó dos goles contra la Real Sociedad tras perderse la victoria por 2-0 sobre el Valencia por sanción, diciendo: «Llevo un mes viendo a un Vinicius fantástico, no solo en este partido. Ha estado jugando a un nivel muy alto, siendo un jugador decisivo. Para mí, es un jugador que va más allá de los números, capaz de influir en los partidos».
Arbeloa aborda la ausencia de Mbappé
Kylian Mbappé no jugó en la victoria contra la Real Sociedad, solo seis días después de jugar los 90 minutos completos en la victoria contra el Valencia, un partido en el que el delantero marcó su 23.º gol de la temporada en la liga.
Sin embargo, Arbeloa se apresuró a restar importancia a cualquier preocupación en torno al francés, que se espera que sea titular contra el Benfica en la Liga de Campeones el martes por la noche.
«Mbappé lleva bastante tiempo con molestias en la rodilla izquierda», explicó Arbeloa. «Se esfuerza al máximo cada vez que sale al campo. Hoy hemos decidido no correr ningún riesgo pensando en el partido del martes».
El Real Madrid se enfrenta al Benfica el martes.
El Real Madrid se enfrenta al Benfica en los playoffs de la Liga de Campeones, donde ambos equipos buscan asegurarse un puesto en los octavos de final de la competición. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al Sporting CP o al Manchester City el mes que viene.
El partido de ida se disputará en el Estadio da Luz el martes por la noche, cuando el Real Madrid regrese a Lisboa por primera vez desde el memorable gol de cabeza de Anatoliy Trubin en el minuto 98 del mes pasado. El gol del portero en los últimos compases permitió al Benfica terminar la fase de grupos de la Liga de Campeones en los puestos de play-off a costa del Marsella, mientras que el Real Madrid quedó fuera de los ocho primeros en el último momento.
