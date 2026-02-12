AFP
El Real Madrid teme que Jude Bellingham, lesionado, pueda estar fuera mucho más tiempo de lo que se pensaba inicialmente.
Una nueva lesión sacude el Bernabéu
El emblemático centrocampista del club sufrió una lesión hace poco más de una semana durante el derbi contra el Rayo Vallecano, un contratiempo que se produjo en los primeros diez minutos del partido.
El incidente tuvo lugar tras una carrera hacia la línea de fondo, donde Bellingham se detuvo repentinamente al sentir un dolor agudo en la parte posterior del muslo. Su reacción fue inmediata y preocupante: se llevó la mano directamente al tendón de la corva mientras se desplomaba sobre el césped, con el rostro incapaz de ocultar su inquietud.
Las escenas que siguieron fueron inquietantes para los aficionados del Madrid. Bellingham tuvo que ser sustituido inmediatamente, y las cámaras de televisión captaron al internacional inglés cubriéndose la cara con la camiseta mientras era atendido en el banquillo. Aunque en un principio se esperaba que se tratara de una lesión leve, el estado de ánimo ha cambiado significativamente en los días posteriores.
- Getty Images Sport
El plazo de recuperación podría duplicarse hasta alcanzar los dos meses.
Tras las pruebas médicas correspondientes realizadas por el equipo técnico del Madrid, al jugador de 22 años se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Las evaluaciones médicas iniciales ofrecían un atisbo de esperanza, ya que estimaban un periodo de recuperación de alrededor de un mes para el número 5 del club. Esto le habría permitido regresar a tiempo para la recta final de la temporada, en la que el Madrid busca mantener su lucha en todos los frentes.
Sin embargo, esas esperanzas parecen desvanecerse. Según el periodista español Ramón Álvarez de Mon, existe un temor creciente dentro del club de que el plazo de recuperación pueda prolongarse hasta dos meses. Este pronóstico revisado mantendría a Bellingham fuera de los terrenos de juego durante mucho más tiempo de lo previsto inicialmente, lo que convertiría una ausencia manejable en una crisis en toda regla.
El semitendinoso es un músculo crucial para los movimientos explosivos, y el equipo médico del Madrid es muy cauteloso con las recaídas en los isquiotibiales. Si se confirma el plazo de dos meses, Bellingham no volvería a vestir la camiseta blanca hasta mediados de abril, perdiéndose una exigente fase del calendario que definirá el éxito del Madrid en la liga y en Europa.
Calendario de pesadilla para los blancos
Si se da este peor escenario, el centrocampista se perdería una serie de partidos clave de La Liga. La lista de encuentros que se perdería incluye difíciles pruebas contra la Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta de Vigo y Elche. En particular, se perdería el derbi de la capital contra su acérrimo rival, el Atlético de Madrid, un partido que podría resultar decisivo en la lucha por el título.
Sin embargo, el daño va más allá de las fronteras nacionales. Bellingham no estaría disponible para la próxima eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica. Además, si el Real Madrid lograra superar al gigante portugués sin él, también podría perderse los octavos de final, donde podrían esperarle pesos pesados europeos como el Manchester City o el Sporting CP.
- Getty Images Sport
Arbeloa se enfrenta a una prueba decisiva sin su estrella
Esta prolongada ausencia supone un duro golpe para la etapa de Arbeloa al frente del equipo. Tras sustituir a Xabi Alonso en enero, el nuevo entrenador se enfrenta ahora a su primera crisis importante por lesiones en una de las etapas más decisivas de la temporada.
Bellingham ha sido el motor del equipo madrileño, con seis goles en 28 partidos en lo que va de temporada, y su ausencia obligará a Arbeloa a reorganizar un mediocampo que ya ha sido objeto de críticas esta temporada. Con la situación de Arda Guler supuestamente tensa y la plantilla adaptándose a una nueva configuración táctica, la pérdida de los goles y el empuje de Bellingham es un quebradero de cabeza para el entrenador.
Es un problema del que el joven entrenador podría prescindir, ya que busca reducir la diferencia de un punto que le separa del líder de la Liga, el Barcelona, y superar la ronda de play-off de la Liga de Campeones tras no haber conseguido terminar entre los ocho primeros en la fase de liga.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios