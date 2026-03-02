AFP
El Real Madrid sufre un triple golpe: Franco Mastantuono recibe una extraña tarjeta roja y otras dos estrellas son sancionadas tras la costosa derrota ante el Getafe
Una noche cara en el Bernabéu
El encuentro contra el Getafe terminó con una ajustada derrota por 1-0 para el Madrid, lo que supuso una noche profundamente frustrante en el Santiago Bernabéu. La derrota mantiene a los blancos estancados en 60 puntos en La Liga, a cuatro puntos de su acérrimo rival, el Barcelona. A solo 12 jornadas del final de la competición, este revés ha aumentado considerablemente la dificultad de su misión de asegurarse el campeonato de liga.
A pesar de lo mucho que había en juego y del decepcionante resultado, los últimos compases del partido fueron sorprendentemente tranquilos. Sin embargo, esa inesperada calma se rompió en el minuto 95, durante un ataque del Getafe, cuando una controvertida decisión arbitral desencadenó un imprevisto y costoso desastre disciplinario.
El informe del árbitro es la clave.
Tras una falta pitada por el árbitro, Mastantuono perdió por completo los nervios. Según los informes, el joven jugador «se pasó de la raya» y dirigió comentarios inapropiados al árbitro. Este arrebato le valió una tarjeta roja inmediata. La consecuencia inmediata de la expulsión de Mastantuono es una suspensión garantizada para el crucial partido del viernes, pero la sanción final podría ser mucho más severa.
La situación empeoró cuando el adolescente argentino abandonó el campo. Se señaló que «mientras se dirigía al túnel del vestuario, también le dijo algo al cuarto árbitro». En última instancia, «el matiz entre una expresión u otra es decisivo», lo que convierte el informe oficial del árbitro en la clave absoluta para comprender el alcance total de la inminente sanción.
Se avecina una crisis defensiva para el choque contra el Celta
Las consecuencias del decepcionante partido contra el Getafe, que terminó 1-0, van mucho más allá de la controvertida tarjeta roja que recibió Mastantuono en el tiempo de descuento. El Real Madrid terminó la noche con tres jugadores sancionados para el partido contra el Vigo, lo que supuso un repentino y grave quebradero de cabeza para el cuerpo técnico de cara a este crucial encuentro fuera de casa. Ancelotti deberá lidiar con una plantilla mermada mientras intenta mantener vivo el sueño del título.
Los defensas Huijsen y Carreras recibieron su quinta tarjeta amarilla de la actual campaña liguera durante el partido, lo que les supuso una suspensión automática de un partido por acumulación. La pérdida de estas dos figuras clave en defensa, junto con la ausencia obligatoria de Mastantuono, merma significativamente la profundidad general de la plantilla. El equipo debe ahora viajar para enfrentarse al Celta en Balaídos con una plantilla muy debilitada, lo que obliga a una reorganización apresurada.
Una oportunidad perdida para demostrar su valía.
Antes de la dramática expulsión, Mastantuono tuvo una oportunidad de oro para demostrar su valía en el campo y ayudar a su equipo a recortar distancias con el Barcelona. Entró en sustitución de Arda Guler en la segunda parte y acabó jugando 25 minutos, incluyendo el tiempo añadido. Por desgracia, no logró causar ningún impacto significativo, «pasando de puntillas» sin mostrar su habitual chispa ofensiva.
Su única contribución fue un tiro flojo cerca del final del partido que fue fácilmente atrapado por el portero del Getafe, David Soria. Su tiempo en el campo no le servirá de mucho ante la afición madridista, que se pregunta si es adecuado para el equipo.
