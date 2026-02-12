El Real Madrid sufre un nuevo revés por la lesión de Kylian Mbappé, cuyos problemas de rodilla continúan antes del partido contra la Real Sociedad

Mbappé ha estado notablemente ausente del primer equipo, ya que lleva dos días consecutivos entrenando lejos de sus compañeros, confinado en el gimnasio en lugar de participar en los ejercicios tácticos sobre el césped. La noticia ha conmocionado a la afición, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de los próximos partidos.

Según Sport, el delantero sufre molestias persistentes en la rodilla izquierda. Aunque el club aún no ha publicado un informe médico oficial en el que se detalle una rotura o distensión específica, su imposibilidad de entrenar apenas 48 horas antes de un partido sugiere que la situación se está tratando con gran preocupación. Para un jugador cuyo juego se basa en gran medida en movimientos explosivos y velocidad, cualquier problema en la articulación de la rodilla es, naturalmente, motivo de extrema precaución por parte del equipo médico. Arbeloa, que busca mantener la presión en lo alto de la tabla, tiene ahora un gran quebradero de cabeza a la hora de elegir la alineación, mientras se prepara para uno de los partidos en casa más difíciles de la temporada.