La situación médica en Valdebebas empeoró: el club confirmó una lesión grave en el tendón del recto femoral derecho de Mendy, uno de sus pilares defensivos.

La lesión se produjo a los diez minutos del partido contra el Espanyol, y la reacción inmediata del jugador apuntaba a un desgarro importante.

Su baja deja un gran vacío en la defensa en un momento clave de la temporada. El club indica que su evolución aún no está definida, pero Marca asegura que el cuerpo técnico y el jugador ya valoran la posibilidad de una intervención quirúrgica para asegurar una recuperación total.