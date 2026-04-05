El Real Madrid se plantea vender a su estrella... y el París está a la espera

Según el diario español «AS», el entrenador Álvaro Arbeloa ha asumido toda la responsabilidad por el tropiezo en Mallorca, afirmando: «Esta derrota recae sobre mí; soy yo quien toma las decisiones, quien decide la alineación y quien realiza los cambios».

No obstante, el entrenador criticó a sus jugadores diciendo: «Lo que más me duele es no haber hecho una segunda parte mejor», y se refirió claramente, sin mencionar nombres, a uno de los jugadores al decir: «En una jugada en la que teníamos la ventaja, un error nos costó el gol. Cuando pierdes el control y no sigues al jugador, acabas pagando el pato», lo que los seguidores interpretaron como un ataque directo al francés Eduardo Camavinga.

Las declaraciones de Arbeloa se produjeron tras el gol de Morlanes, que dio la ventaja por 1-0, una jugada en la que Camavinga quedó en evidencia, ya que el jugador del Mallorca entró solo por la espalda para aprovechar un pase de Mafio, mientras que la estrella francesa corría lentamente detrás de él, lo que llevó a su compañero Rüdiger a reprenderlo por su falta de intensidad y concentración, error que complicó el partido al equipo blanco.