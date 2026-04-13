El Real Madrid se opone, así que el Barça debe olvidar fichar a un internacional español

¿Cómo es posible? Muy sencillo: el Real Madrid tiene una opción de recompra de ocho millones de euros sobre este canterano, que fichó por el CA Osasuna el verano pasado por cinco millones.

Muñoz nació en Barcelona y se formó en La Masía, pero en 2017 fichó por el CF Damm y cuatro años después llegó al Real Madrid Sub-19.

El Real Madrid podrá activarla en los próximos tres años; la cifra subirá un millón de euros por temporada, así que el club pagaría relativamente poco para recuperarlo.