El Real Madrid revela la «colaboración» de la UEFA mientras el club sigue apoyando la investigación sobre Vinicius Junior

Un partido de eliminatoria entre dos grandes equipos españoles y portugueses se detuvo durante 10 minutos al comienzo de la segunda parte. Vinicius había marcado el único gol del partido en el minuto 50, con un disparo desde dentro del área que se coló por la escuadra.

Las celebraciones frente a los enfadados aficionados locales provocaron los primeros enfrentamientos entre los jugadores del Benfica y del Real Madrid, y Vinicius se quedó atónito cuando le mostraron la tarjeta amarilla.

Finalmente, regresó a la línea de medio campo, donde se alineó junto a Prestianni, pero se abalanzó sobre el árbitro del partido, François Letexier, antes de que se reanudara el juego, y alegó que había sido objeto de insultos racistas.

Los árbitros siguieron los protocolos de la UEFA y suspendieron el partido, lo que dio lugar a acalorados debates y acusaciones. El organismo rector del fútbol europeo anunció tras el pitido final que se abriría una investigación sobre lo sucedido.