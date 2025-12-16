'¡El Real Madrid no tiene aficionados!' - Una leyenda del Atlético de Madrid lanza una indirecta a sus antiguos rivales al afirmar que el Flamengo es más grande que los blancos
Al Bernabéu le falta pasión
El excentrocampista del Atlético ha reavivado el derbi madrileño desde el otro lado del Atlántico, lanzando una crítica contundente contra la afición del Real Madrid mientras la compara desfavorablemente con el apoyo que ahora recibe en el Flamengo. El futbolista de 31 años, quien se trasladó a Río de Janeiro para reunirse con su excompañero de equipo y actual entrenador, Filipe Luis, no escatimó en elogios para el gigante brasileño, insistiendo en que superan a los actuales campeones europeos en términos de pasión genuina.
Saúl, quien pasó más de una década en el Metropolitano y realizó más de 400 apariciones para Los Colchoneros, se está preparando actualmente para una final de alto riesgo contra el PSG. Sin embargo, en la preparación para el evento principal, aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica a sus viejos rivales de la ciudad, sugiriendo que al Santiago Bernabéu le falta el alma que se encuentra en el Maracaná.
- Getty Images Sport
'No sientes nada' en el Real Madrid
Hablando con el medio español AS antes de la final próxima, al español se le pidió que comparara la envergadura de los dos clubes. Su respuesta fue contundente, afirmando que mientras Los Blancos poseen fama global, carecen de la conexión visceral con sus aficionados que define al fútbol sudamericano.
"Es más que Madrid," declaró cuando se le preguntó si Flamengo es comparable a los gigantes españoles. "En realidad, Madrid no tiene aficionados. Madrid es famoso, sí, por lo que ha ganado y es conocido en todo el mundo y por eso tiene seguidores. Pero vas al estadio y no sientes nada."
Los comentarios seguramente irritarán a los madridistas, particularmente viniendo de un jugador que fue una figura central en el equipo de Diego Simeone durante el apogeo de su rivalidad. Contrastó la naturaleza "silenciosa" del Bernabéu con el ruido ensordecedor de su actual estadio, enfatizando las largas distancias que los aficionados brasileños recorren para seguir a su equipo.
"En contraste, vas al Maracaná, un estadio emblemático, y siempre está lleno," explicó. "Fuera de casa, el terreno está lleno de hinchas de Flamengo. Recientemente jugamos contra Sport Recife y nos enviaron a otro estadio porque de lo contrario nuestros fans no cabrían. Y eso hablando de un vuelo de tres horas y media de duración.
"Vas a Lima y nuestros hinchas lo llenan al 100%. Y luego ves que Palmeiras no lo llena... Dices: 'Esto es una gran hinchada'."
Reunión con Luis Enrique se acerca
Los comentarios llegan mientras el lado brasileño se prepara para un enfrentamiento monumental contra el PSG en la final de la Copa Intercontinental este diciembre. El partido enfrenta al centrocampista con una cara familiar en Luis Enrique, el entrenador que le dio varios partidos durante su mandato como seleccionador de España.
Él estaba lleno de alabanzas para el estratega asturiano, reconociendo la transformación que los campeones de la Ligue 1 han experimentado desde su llegada a la capital francesa.
"Coincidí con él en la selección," recordó Saúl. "Tiene mucha personalidad y la transmite a su equipo. Son jugadores jóvenes, pero con experiencia. Saben cómo adaptarse al tipo de partido. Desde que Luis Enrique está allí, he visto sus partidos en París y tiene muchas soluciones. Va a ser muy difícil."
- Getty Images Sport
Persiguiendo la historia
La relación entre el jugador y su actual entrenador parece ser la fuerza motriz detrás del reciente éxito del club. La pareja compartió vestuario en el Atlético durante años, ganando La Liga y llegando a finales de la Liga de Campeones juntos. Ahora, con su antiguo compañero en el banquillo, revela que el entrenador está inculcando la creencia de que están al borde de algo especial.
"Filipe siempre nos dice que somos un equipo preparado para hacer historia, es su frase más legendaria," reveló. "Nosotros los jugadores tenemos que creerlo más. Al principio lo ves como más lejano. La final contra el PSG es muy complicada, pero tenemos esperanza y ganas. Jugamos por los 42 millones o más de seguidores que tiene Flamengo."