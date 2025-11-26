El Real Madrid no debería interponerse en el camino de Vinicius Jr: una salida millonaria beneficiaría al equipo de Xabi Alonso, ¡y potencialmente allanaría el camino para la llegada de Erling Haaland!

La lesión de Alexander-Arnold obligó a Fede Valverde a cubrir como lateral derecho, a Arda Guler a volver al mediocampo y abrió un espacio en el lado derecho del ataque para que Vinicius lo ocupara. Sin embargo, el subcampeón del Balón de Oro 2024 estuvo ausente mientras el PSG abrió una ventaja de tres goles en los primeros 24 minutos en su camino hacia una victoria por 4-0 en Nueva Jersey. Alonso insistió después del partido en que el equipo que acababa de ser derrotado por los recién coronados campeones de Europa no era el suyo, sino el de Carlo Ancelotti, y que un nuevo amanecer llegaría a la capital española una vez que el entrenador recién nombrado pudiera concentrarse adecuadamente y familiarizarse con su plantilla.

Parte de esa revolución ha llevado a que el papel de Vinicius en el Bernabéu se haya reducido. El brasileño, que prosperó con la libertad otorgada por Ancelotti, ha tenido dificultades para adaptarse al enfoque mucho más estructurado de Alonso. Vinicius ha completado 90 minutos en solo cinco ocasiones desde el inicio de la temporada 2025-26, y ha contribuido con solo cinco goles y cuatro asistencias en 17 apariciones hasta ahora.

Las frustraciones de Vinicius han sido claras, y se informó el lunes que no tiene intención de firmar un nuevo contrato en Madrid a menos que su relación con Alonso mejore, lo que significa que teóricamente se convertiría en agente libre en el verano de 2027. Si las cosas no cambian, está claro que Vinicius no ve futuro para sí mismo con la camiseta blanca de Madrid.

Eso es una verdadera pena. Vinicius es un futbolista maravilloso que debería llegar a ser sinónimo de Madrid durante años. Sin embargo, los problemas tácticos causados por tenerlo a él y a Mbappé en el mismo equipo han sido claros durante más de un año, y esto bien podría ser la separación necesaria tanto para él como para el club.