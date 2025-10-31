¡El Real Madrid lidera la carrera por Marc Guehi! Los líderes de La Liga están 'seguros' de ganarle al Liverpool en el fichaje gratuito del capitán del Crystal Palace

Real Madrid puede estar liderando la carrera, pero el Bayern de Múnich y el Barcelona no han tirado la toalla. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha confirmado que los campeones alemanes están “explorando el mercado” en busca de refuerzos defensivos, con Dayot Upamecano y Kim Min-jae potencialmente rumbo a la salida. Florian Plettenberg de Sky Alemania informó que Eberl ya se ha reunido con el agente de Guehi, Gordon Stipic, para discutir términos, ya que la reunión marcó el primer paso concreto del Bayern hacia la búsqueda del capitán del Palace.

Hablando con DAZN, Eberl dijo: "Es absolutamente claro que nosotros, como Bayern de Múnich, estamos explorando el mercado. Nuestro objetivo claro es extender el contrato de Upa. Ese es nuestro objetivo final. Si eso no funciona, tenemos que estar preparados. Seríamos tontos si no lo hiciéramos. Esa es la razón. No he confirmado nada, pero estamos activos en el mercado."

Mientras tanto, el Barcelona también está monitoreando la situación de cerca, esperando tentar a Guehi con minutos regulares. Eric Garcia sigue siendo un eslabón débil en su línea defensiva, y Guehi será una mejora muy necesaria sobre el español.