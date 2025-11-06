El Real Madrid está en conversaciones con Dayot Upamecano en un intento de fichar al defensor del Bayern Múnich en una transferencia gratuita

El perfil de Upamecano coincide perfectamente con el modelo de reclutamiento de Florentino Pérez: un internacional probado con experiencia en la Champions League, disponible sin tarifa de transferencia y familiarizado con muchas de las estrellas francesas de Madrid, incluyendo a Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy.

El central ha experimentado un resurgimiento bajo la dirección de Vincent Kompany en el Bayern, reduciendo los errores de alto perfil que una vez nublaron su reputación. Su combinación de poder físico, pase progresivo y compostura bajo presión lo ha convertido en una pieza clave tanto en la Bundesliga como en Europa esta temporada. Los ojeadores de Madrid han seguido a Upamecano durante más de un año, y sus recientes actuaciones en la Champions League, particularmente su imponente exhibición en la victoria 2-1 del Bayern sobre el Paris Saint-Germain, han convencido a la directiva de que está listo para el siguiente paso.

Mientras que Marc Guehi del Crystal Palace también fue considerado anteriormente en la lista de Madrid, el club ha abandonado la persecución debido a las altas demandas salariales y tarifas de firma del defensor, considerando el acuerdo “prácticamente imposible”. Con Guehi fuera de la mesa, fuentes cercanas al club describen a Upamecano como “el sucesor ideal de Alaba”, con su disciplina táctica y atletismo complementando la estructura defensiva en evolución de Madrid bajo Xabi Alonso.