El Real Madrid confirma las lesiones de Thibaut Courtois y Dean Huijsen, ya que el portero y el defensor se retiran del equipo para enfrentar al Olympiacos

Andriy Lunin no ha tenido una sola oportunidad bajo el mando del entrenador Xabi Alonso hasta ahora, con Courtois como titular en la portería en los 17 partidos del Madrid en La Liga y la Liga de Campeones esta temporada. Sin embargo, el partido del miércoles contra el Olympiacos podría ser una bendición disfrazada para el ucraniano fuera de favor.

Habiendo llegado del Zorya Luhansk como un prometedor joven de 19 años en 2018, el mismo verano en que Courtois se unió desde el Chelsea, la carrera de Lunin en el Madrid ha tenido dificultades para despegar. Sin embargo, el joven de 26 años ha ofrecido momentos de brillantez bajo los palos. En la temporada 2023-24, Courtois sufrió una temprana lesión de ligamento cruzado anterior, lo que llevó al Madrid a fichar a Kepa Arrizabalaga en calidad de préstamo. Mientras que Kepa inicialmente se quedó con el puesto titular bajo Carlo Ancelotti, las impresionantes actuaciones de Lunin pronto lo vieron hacerse con la posición.

Fue excepcional a lo largo de la campaña, especialmente en la Liga de Campeones. Su destacada actuación contra el RB Leipzig en los octavos de final ayudó al Madrid a avanzar para enfrentar al actual campeón Manchester City en los cuartos de final, donde realizó heroicas paradas en la tanda de penaltis en el Estadio Etihad para llevar a Los Blancos a las semifinales. En última instancia, Lunin jugó un papel fundamental cuando el Madrid levantó tanto el título de La Liga como el de la Liga de Campeones, logrando 31 apariciones. Eso es la mitad del número total de veces que ha jugado en la capital española.

El mes pasado, Alonso habló sobre la falta de tiempo de juego de Lunin. “Lunin siempre debe estar preparado porque siempre pueden surgir contingencias," dijo. "Tenemos un gran portero con Thibaut, pero Andriy también es muy capaz. En diciembre tenemos la [Copa del Rey], y veremos qué decisión tomamos. Pero debe sentirse listo. Y lo está.”